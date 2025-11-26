پخش زنده
تازهترین دادههای نظرسنجی نشان میدهد محبوبیت رئیسجمهور دونالد ترامپ برای نخستینبار در همه مؤسسه های نظرسنجی منفی شده و میزان نارضایتی از او بهطور محسوسی افزایش یافته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک به نقل از نیوزویک؛ میانگین تجمیعی نظرسنجیها که توسط نیویورک تایمز منتشر شده، نشان میدهد ۵۵ درصد از رأیدهندگان عملکرد ترامپ را ناپسند دانسته و تنها ۴۱ درصد از او حمایت میکنند.
این گزارش افزود: تازهترین نظرسنجی مؤسسه جِی. اِل. پارتنرز که بین ۱۹ تا ۲۰ نوامبر و میان ۱۲۰۰ رأیدهنده ثبتنامشده انجام گرفته حاکی است ۴۹ درصد مخالف و ۴۱ درصد موافق عملکرد ترامپ هستند. در نظرسنجی ماه اکتبر همین مؤسسه، میزان محبوبیت ترامپ ۴۶ درصد ثبت شده بود.
در ادامه آمده است: حتی مؤسسه راسموسن که معمولاً نتایجی نزدیکتر به جمهوریخواهان ارائه میکند و در محاسبات نیویورک تایمز لحاظ نمیشود نیز جدیدترین دادههای خود را منفی اعلام کرده است. طبق این نظرسنجی که از ۱۲ تا ۲۰ نوامبر و میان ۳۰۰۰ رأیدهنده انجام شده، ۵۱ درصد عملکرد ترامپ را رد و ۴۶ درصد از او حمایت کردهاند.
مجله نیوزویک در پایان نوشت: حاشیه خطای نظرسنجی مؤسسه نظرسنجی جِی. اِل. پارتنرز حدود ۳/۲ درصد و نظرسنجی راسموسن ۱/۸ درصد اعلام شده است.