به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نیکوکار اهل شهرستان تفت با حضور در دفتر ستاد دیه استان، مبلغ ۳۵ میلیون تومان که توسط اعضای یکی از رسانه‌های تفت اهدا شده بود را برای مشارکت در آزادی یک زندانی غیر عمد اهدا کرد.

وی گفت: شب شهادت حضرت فاطمه الزهرا (س) فراخوان مطلبی در رسانه مبنی بر نذر فاطمی و کمک به آزادی زندانیان غیر عمد گذاشته شد که مبلغ ۳۵ میلیون تومان توسط اهالی مهربان و نیکوکار شهرستان تفت اهدا شد.