معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایلام با اشاره به روند افزایشی بیماری‌های تنفسی در استان، نسبت به گسترش بیشتر موارد ابتلا در روز‌های آینده هشدار داد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «علی نیکونهاد» معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایلام در گفتگوی شب گذشته با بخش خبری ۲۲ شبکه استانی اظهار داشت: موارد ابتلا به بیماری‌های تنفسی از جمله آنفلوانزا در استان روند صعودی دارد.

وی با بیان اینکه تعداد بیماران سرپایی افزایش پیدا کرده است، افزود: اگرچه در حال حاضر میزان بستری بیماران در مراکز درمانی استان بالا نیست، اما باید نسبت به روز‌های آینده هوشیار بود.

نیکونهاد اضافه کرد: در برخی استان‌های پرجمعیت و همجوار، آمار بستری بیماران تنفسی رو به افزایش است و لازم است مردم با رعایت توصیه‌های بهداشتی، استفاده از ماسک در فضا‌های شلوغ و پرهیز از حضور در تجمعات غیرضروری، از خود و خانواده‌هایشان محافظت کنند.