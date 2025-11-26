افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا در ایلام
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایلام با اشاره به روند افزایشی بیماریهای تنفسی در استان، نسبت به گسترش بیشتر موارد ابتلا در روزهای آینده هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «علی نیکونهاد» معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایلام در گفتگوی شب گذشته با بخش خبری ۲۲ شبکه استانی اظهار داشت: موارد ابتلا به بیماریهای تنفسی از جمله آنفلوانزا در استان روند صعودی دارد.
وی با بیان اینکه تعداد بیماران سرپایی افزایش پیدا کرده است، افزود: اگرچه در حال حاضر میزان بستری بیماران در مراکز درمانی استان بالا نیست، اما باید نسبت به روزهای آینده هوشیار بود.
نیکونهاد اضافه کرد: در برخی استانهای پرجمعیت و همجوار، آمار بستری بیماران تنفسی رو به افزایش است و لازم است مردم با رعایت توصیههای بهداشتی، استفاده از ماسک در فضاهای شلوغ و پرهیز از حضور در تجمعات غیرضروری، از خود و خانوادههایشان محافظت کنند.