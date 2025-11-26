پخش زنده
یادواره شهدای محله دانشسرا با حضور خانواده معظم شهدا و قشرهای مختلف مردم در مسجد اندبیلیهای تبریز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت الاسلام رجب زاده از استادان حوزه علمیه در این مراسم با تبریک هفته بسیج و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ایران اسلامی گفت: همه ما مدیون خون شهدا هستیم چرا که امروز امنیت، عزت و اقتدار کشورمان در سایه مجاهدتهای این عزیزان به دست آمده است.
وی افزود: ملاک برتری دین اسلام در قرآن کریم با وعدههای خداوند متعال قطعیت دارد و خداوند برای پیروزی اسلام به مستضعفین وعده داده است که با تکیه بر ایمان و تقوا به دست خواهد آمد.
حجت الاسلام رجب زاده با اشاره به اینکه یکی از علتهای غیبت امام زمان(عج) حفظ جان ایشان است گفت: حضرت زهرا (سلام الله علیها) با حال نزار و رنجور خود جان امام و لی امرِ عصر خویش یعنی امیرالمومنین علی بن ابیطالب(علیه السلام) را حفظ کردند و ولایتمداری خود را به عالم نشان دادند.