به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت الاسلام رجب زاده از استادان حوزه علمیه در این مراسم با تبریک هفته بسیج و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ایران اسلامی گفت: همه ما مدیون خون شهدا هستیم چرا که امروز امنیت، عزت و اقتدار کشورمان در سایه مجاهدت‌های این عزیزان به دست آمده است.

وی افزود: ملاک برتری دین اسلام در قرآن کریم با وعده‌های خداوند متعال قطعیت دارد و خداوند برای پیروزی اسلام به مستضعفین وعده داده است که با تکیه بر ایمان و تقوا به دست خواهد آمد.

حجت الاسلام رجب زاده با اشاره به اینکه یکی از علت‌های غیبت امام زمان(عج) حفظ جان ایشان است گفت: حضرت زهرا (سلام الله علیها) با حال نزار و رنجور خود جان امام و لی امرِ عصر خویش یعنی امیرالمومنین علی بن ابیطالب(علیه السلام) را حفظ کردند و ولایتمداری خود را به عالم نشان دادند.