پخش زنده
امروز: -
وزیر علوم گفت: به زودی بسترهای قانونی برای استفاده از اعتبار مالیاتی بهعنوان منبعی برای توسعه زیرساختهای دانشگاهی ایجاد خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،سیمایی صراف در نشست شورای دانشگاه تربتحیدریه گفت: به دانشگاهها ابلاغ کردهایم که به میزانی که بتوانند کمک نیکوکاران، اعتبار مالیاتی و درآمدهای خود را افزایش دهند، عمل کنند.
وزیر علوم با اشاره به تقسیمکار ملی بین دانشگاهها برای پرداختن به چالش آب گفت: دانشگاه نسبت به مسائل پیرامون خود بیتفاوت نیست و باید در حل چالشهای منطقه مانند مسئله آب مشارکت کند.
تخصیص بودجه و اعتبارات دانشگاهها باید بر اساس شایستگی و شاخصهای علمی
همچنین محسن زنگنه، نماینده مردم تربتحیدریه در مجلس شورای اسلامی، در دیدار با وزیر علوم گفت: این دانشگاه به همت نیکوکاران و تلاش مجموعه علمی و مدیریتی توانسته در شاخصهای عمرانی، پژوهشی و ارتباط با صنعت در جمع ده دانشگاه برتر کشور قرار گیرد.
او با انتقاد از نظام تخصیص بودجه و اعتبارات دانشگاهها بر مبنای روابط و لابیگری گفت: باید شاخصهای علمی، پژوهشی و جذب نیکوکاران مبنای تشویق و حمایت قرار گیرد تا دانشگاههای فعال و پویا بتوانند جایگاه واقعی خود را تثبیت کنند.
نماینده مردم تربتحیدریه در مجلس شورای اسلامی گفت:وزارت علوم شاخصهای مشخصی برای تشویق دانشگاهها تدوین کند؛ بهگونهای که اگر دانشگاهی ۵۰ درصد پروژههای خود را با کمک خیرین پیش برد، بتواند از محل اعتبار مالیاتی ۵۰ درصد دیگر را تکمیل کند. این سیاست میتواند حجم طرحهای عمرانی دانشگاهها را چند برابر کند.