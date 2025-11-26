استاندار ایلام در سفر به مورموری و شنیدن در خواست ها و مطالبات مردم این بخش، از تشکیل کمیته تخصصی برای بررسی مشکلات و مطالبات مردم خبر داد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ در جریان سفر استاندار به شهرستان آبدانان و مناطق تابعه از جمله بخش‌های مورموری و سراب‌باغ، مردم این مناطق مجموعه‌ای از درخواست‌ها و دغدغه‌های خود را در حوزه‌های مختلف از جمله زیرساخت، اقتصاد، کشاورزی، ورزش و امور معیشتی مطرح کردند که «احمد کرمی» استاندار ایلام وعده داد که برای بررسی دقیق‌تر و دسته‌بندی این مطالبات، جلسه‌ای تخصصی و تشکیل کمیته‌ای ویژه در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.

بخش‌هایی از این درخواست‌ها مربوط به تنش آبی، مسیر‌های مواصلاتی، توسعه زیرساخت‌های ورزشی و رسیدگی به اراضی کشاورزی بود.

همچنین از جمله موارد مطرح‌شده، پیگیری مشکلات زمین ورزشی بخش مورموری و مسائل مربوط به اراضی دشت مولاب بود که مردم خواستار رسیدگی سریع‌تر به آنها شدند.

این سفر که با هدف بررسی میدانی مشکلات و پیگیری طرح های عمرانی انجام شد، بنا به اعلام مسئولان، ادامه خواهد داشت و برنامه‌های تکمیلی برای رفع نیاز‌های شهرستان آبدانان و بخش‌های مورموری و سراب‌باغ در دستور کار قرار گرفته است.