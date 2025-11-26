پخش زنده
وزیران میراث فرهنگی ایران و فرهنگ تاجیکستان در حاشیه دومین مجمع عمومی اتحادیه میراثفرهنگی آسیا دیدار و گفتوگو کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از چونگ چینگ؛ وزیران میراث فرهنگی ایران و تاجیکستان در این دیدار با اشاره به ظرفیتهای تمدنی و تاریخی دو کشور، بر اتحاد و همکاری بیشتر با هدف صیانت از میراث فرهنگی و تمدنی مشترک تاکید کردند.
در این نشست، سیدرضا صالحیامیری با تشریح ظرفیتهای فرهنگی ایران و تاجیکستان و نقش میراث مشترک در تحکیم روابط دو ملت گفت: بر اساس تاکید رئیسجمهوری همکاری با تاجیکستان در اولویت ما قرار دارد و خوشحالیم که امروز فرصت گشودن فصل جدیدی از روابط فرهنگی میان دو کشور فراهم شده است.
وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ایران با دعوت رسمی از وزیر فرهنگ تاجیکستان برای حضور در جشن نوروز در تهران افزود: تصمیم داریم وزرای فرهنگی و گردشگری کشورهای حوزه نوروز و برخی مهمانان ویژه را برای حضور در مراسم نوروز به تهران دعوت کنیم و این ظرفیت را در سالهای آینده تا سطح اجلاس سران ارتقا دهیم.
صالحیامیری با اشاره به پنج میراث ناملموس مشترک ثبتشده میان ایران و تاجیکستان، این عناصر را «سرمایههای تمدنی دو کشور» توصیف کرد و گفت: هرکدام از این میراث بهمثابه نقطه اتصال فرهنگی میان دو ملت عمل میکنند و باید برای صیانت و معرفی مشترک آنها برنامهریزی شود.
وی با اشاره به اهمیت حفاظت از نسخ خطی، اسناد تاریخی و بناهای در معرض خطر پیشنهاد کرد: ایران آمادگی دارد ایده ایجاد سازوکار مشترک صیانت از میراث را در اجلاس مطرح کند. در صورت توافق، میتوان نشستهایی منظم در سطوح مختلف وزارتی و تخصصی برگزار کرد که مسیر همکاریهای عملی همچون استرداد آثار، ثبتجهانی مشترک و مقابله فرهنگی با قاچاق را تقویت کند.
وزیر میراثفرهنگی همچنین اعلام کرد که ایران آماده است دانش و تجربه مرمتی خود را در اختیار تاجیکستان قرار دهد و موفقیت تاجیکستان در حوزه میراث را موفقیت ایران دانست.
صالحیامیری با بیان اینکه پژوهشگاه میراث فرهنگی ایران دارای ۵ پژوهشکده و ۴۰۰ پژوهشگر متخصص است، پیشنهاد برگزاری نخستین همایش تخصصی میراثفرهنگی، نسخهشناسی، باستانشناسی، زبانشناسی و کتیبهخوانی میان ایران و تاجیکستان در «تهران» و دور دوم این همایش را در «دوشنبه» مطرح کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه همکاریهای گردشگری اشاره کرد و گفت: هیچ محدودیتی برای گسترش تبادلات گردشگری با تاجیکستان قائل نشدهایم و با ایجاد خط پروازی مستقیم به کیش شرایط سفر را تسهیل کردهایم.
مطلوبهخان ستاریان، وزیر فرهنگ تاجیکستان، هم در این دیدار با قدردانی از دعوت ایران برای حضور در جشن نوروز و همچنین تدارک نشست مشترک فرهنگی گفت: ایران و تاجیکستان دو ملت و یک فرهنگ هستند، زبان مشترک، ریشههای مشترک و فهم مشترکی داریم و این سرمایه بزرگی برای آینده همکاریهای ما است.
وی با اشاره به تاکید رئیسجمهوری تاجیکستان بر تقویت روابط با ایران افزود: از همه پیشنهادهای مطرح شده از سوی وزیر میراثفرهنگی ایران حمایت میکنیم و آمادهایم نخستین نشست کمیسیون مشترک فرهنگی را در اولین سفر رسمی به تهران آغاز کنیم.
ستاریان همچنین با اشاره به ثبتجهانی منشور کوروش و نقش میراث مشترک در دیپلماسی فرهنگی دو کشور گفت: در حوزه زبان فارسی و ادب پارسی نیز باید در برابر تهدیدهای فرهنگی همافزا عمل کنیم و از ظرفیت پژوهشگاههای فرهنگی دو کشور بهره ببریم.