معاون سازمان جهاد کشاورزی استان، کمبود نهاده‌های دامی و کاهش تولید را دلیل اصلی افزایش قیمت تخم‌مرغ عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۱۹:۳۰ شبکه مهاباد با اعلام این خبر گفت: بخشی از نیاز استان به تخم مرغ از طریق دیگر استان‌ها تأمین می‌شود و تولید واحد‌های استان پاسخگوی میزان مصرف داخلی نیست.

پرویز بستانچی افزود: کمبود نهاد‌ه‌های دامی به دلیل اعمال تحریم‌های اقتصادی مهمترین دلیل افزایش قیمت تخم‌مرغ است.

وی ابراز امیدواری کرد تا دو هفته آینده با تأمین نهاده‌های دامی مورد نیاز واحد‌های تولیدی، قیمت تخم‌مرغ نیز در بازار تعدیل شود.