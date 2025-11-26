قورمه یکی از اصیل‌ترین غذا‌های سنتی مهریز است، غذایی که با روش خاص پخت و حفظ دقیق آداب قدیمی، جای ویژه‌ای در سفره مردم این شهرستان دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این غذای محلی با گوشت تازه گوسفند یک‌ساله محلی تهیه و برخلاف بسیاری از انواع مشابه، بدون استفاده از ادویه پخته می‌شود؛ تنها با دنبه گوسفند، پیاز و فرآیند طولانی‌مدت پخت که بیش از ۱۲ ساعت زمان می‌برد تا به شکل سنتی خود، ریش‌ریش و لقمه‌ای آماده شود.

در این راستا قرار است جشنواره قورمه با هدف پاسداشت فرهنگ غذایی، ترویج آداب و رسوم اصیل مهریز و حمایت از تولیدات محلی، از ۱۷ تا ۲۳ آذرماه هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۲۲ در باغ جهانی پهلوانپور برگزار شود.

مراسم افتتاحیه جشنواره ساعت ۱۵ روز دوشنبه هفدهم آذرماه در محل باغ جهانی پهلوان‌پور برگزار خواهد شد.

غرفه‌های متنوع عرضه قورمه‌های محلی، نان‌های سنتی و دیگر خوراک‌های بومی برپا می‌شود.