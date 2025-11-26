پخش زنده
معاون بهداشت وزیر بهداشت و درمان گفت: برای اولینبار در تاریخ سلامت کشور، کارانه حوزه بهداشت و سیستم P۴Q طراحی و اجرا شده است که موجب افزایش ۱۰ تا ۱۲ برابری دریافتی بهورزان در مناطق محروم شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نشست شورای توسعه و برنامهریزی استان لرستان که با حضور کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برگزار شد، با اشاره به وجود ۱۲۵ مرکز بهداشتی استیجاری و ۹۶ مرکز ایجادشده در استان، اظهار کرد: در طرح تحول سلامت سال ۹۲ تنها با ارسال یک نامه میشد تمام این مراکز را نوسازی کرد.
علیرضا رئیسی؛ با بیان اینکه این مشکل به دلیل عدم ارسال آن نامه برجامانده است، افزود: من قول میدهم ۵۹ خانه بهداشت ایجادشده را حتماً تا سال آینده و ۴۱ مرکز استیجاری شامل ۲۳ خانه بهداشت، ۳ پایگاه سلامت روستایی و ۱۱ مرکز بهداشتی درمانی را در دو سال آینده تکمیل کنیم.
معاون بهداشت وزیر بهداشت تأکید کرد: این اقدام نیازمند امضای تفاهمنامهای بین استاندار لرستان و وزارت بهداشت و آمادهسازی زمین توسط استان است. با اجرای این طرح، ۵۰ درصد از کمبودهای فعلی برطرف خواهد شد.
رئیسی با بیان اینکه تا پایان این دولت کاری میکنیم که هیچ مرکز استیجاری نداشته باشیم، تصریح کرد: حوزه بهداشت اعتبار کافی برای پرداخت اجارهبها ندارد و وجود مراکز استیجاری با ماهیت خدمات بهداشتی پایدار در تناقض است.
معاون بهداشت وزیر بهداشت با اشاره به حل مشکل عقبافتادگی پرداختهای بیمهای، از انعقاد تفاهمنامه جدید پزشک خانواده روستایی خبر داد و افزود: برای اولین بار، دندانپزشکان نیز به این طرح پیوستهاند که موجب جذب قابلتوجه دندانپزشک در آینده نزدیک خواهد شد.