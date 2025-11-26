فرهنگ بسیجی امروز محور ایستادگی ملتها در برابر نظام سلطه است
فرمانده سپاه استان قزوین گفت: محور مقاومت زاییده اندیشه بسیجی است؛ فرهنگی که روحیه ایستادگی، ظلمستیزی و پایداری در برابر قدرتهای سلطهگر را در ملتهای منطقه زنده کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سردار رفیعی آتانی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه قزوین با تأکید بر اینکه اندیشه بسیجی منحصر به ایران نیست و به گفتمان غالب ملتهای منطقه تبدیل شده، گفت: امروز کشورهای منطقه از ظرفیت فرهنگ بسیج برخوردارند و این فرهنگ سبب شده تا در معادلات جهانی، صدای ملتهای آزاد و مظلوم شنیده شود.
سردار رفیعی آتانی افزود: وقتی حقیقتی در میدان حضور دارد، قدرتهای جهانی ناچارند آن را در محاسبات خود لحاظ کنند. فرهنگ مقاومت نشان داد که ظلم شکستنی است و صدای مظلومان در یک پیوستگی مجاهدانه، به گوش جهانیان میرسد.
وی با اشاره به رخدادهای غزه تصریح کرد: امروز فریاد مظلومان غزه در سراسر جهان طنینانداز شده و حتی خود مقامات آمریکایی نیز اذعان دارند که اگر مبارزان را از میان بردارند، با اندیشه مقاومت چه خواهند کرد؟ این تفکر الهی و فرهنگی است که از شهیدان حیات میگیرد و زنده میماند.
فرمانده سپاه استان با بیان اینکه فرهنگ بسیجی نقطه پیوند امت اسلامی است، عنوان کرد: امروز مقاومت فارغ از شیعه و سنی، به یک اندیشه مشترک جهانی تبدیل شده و همه فهمیدهاند که روحیه مردمی و ایمان دینی بزرگترین سلاح در برابر استبداد و سلطهطلبی است.
وی در ادامه از ایستادگی گروههای مقاومت در برابر فشارها یاد کرد و گفت: نمونه روشن آن حزبالله لبنان است که با وجود فشارها و تهدیدها، با همان ایمان و افکار اولیهاش پابرجاست. دشمن اشتباه میکند اگر قدرت مقاومت را صرفاً در سلاح ببیند؛ قدرت اصلی در اندیشه دینی و التزام به آرمانهای الهی است.
سردار رفیعی آتانی افزود: جبهه مقاومت و ملتهای آزادیخواه جهان امروز ادبیات مشترکی در شناخت دشمن رسیدهاند. دشمن بشریت، نظام سلطه و غرب است؛ امروز از حوزههای سیاسی تا فرهنگی، از ورزش تا اقتصاد، همهجا این بیداری و هوشیاری دیده میشود.
وی خاطرنشان کرد: رفتار قدرتهای غربی همچون جلوگیری از حضور ورزشکاران ایرانی در میادین بینالمللی، نشانه تناقض نظام سلطه است؛ در حالی که ما چنین دوگانگیای در مکتب اسلام و فرهنگ بسیجی نمیبینیم. این فرهنگ الهی، بنیانگذار مقاومت و ثبات در برابر بیعدالتی جهانی است.
بسیج، محصول اندیشه ملت ایران است
فرمانده سپاه استان گفت: بسیج متعلق به مردم است و از دل نیازها و دغدغههای ملت ایران زاده شد. هرجا میدان فداکاری و ابراز وجود برای ملت ایران شکل گیرد، بسیج همانجا حضور پیدا میکند.
سردار رفیعی آتانی با اشاره به شکلگیری بسیج در دوران نخستین انقلاب اسلامی گفت: پس از پیروزی انقلاب، زمانی که منافقین با اسلحه به خیابانها آمدند و کشور با ناامنیهای خیابانی روبهرو شد، این مردم بودند که خود تصمیم گرفتند از انقلاب و اماکن متعلق به آن دفاع کنند و همان زمان، نطفه بسیج مردمی بسته شد.
وی اضافه کرد: در طول دوران دفاع مقدس نیز، نیاز به خودکفایی کشور موجب شد فرزندان ملت در عرصههای مختلف علمی و صنعتی پا به میدان بگذارند و در کنار حضور نظامی، در تولید علم و فناوری نقشآفرینی کنند.
فرمانده سپاه استان تاکید کرد: بسیج امروز نماد حضور مردم در تمامی عرصههای جغرافیایی، علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور است؛ سرمایهای مردمی که در هر شرایطی آماده خدمت به وطن و پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی است.
فرهنگ بسیجی معنا بخش قدرت نظامی ایران است
وی با بیان اینکه قدرت نظامی ایران برخاسته از پشتوانه فرهنگیِ مردم و بسیج است، گفت: قدرت نظامی ما با فرهنگ بسیجی معنا مییابد؛ در حالی که در دیگر کشورها ارتش و ادوات جنگی رکن اصلی قدرت محسوب میشوند.
سردار رفیعی آتانی افزود: در سایر ارتشهای جهان، ساختارهایی، چون لشکر، تیپ و گردان با قواعد مشترک شکل گرفتهاند، اما آنچه باعث تمایز ما شده، روح جهادی و ایمان دینی است که در دل نیروهای ما جریان دارد.
وی در تبیین تفاوت قدرت فیزیکی و غیر فیزیکی در نبرد اظهار کرد: در جنگ، عوامل فیزیکی قابل اندازهگیری هستند، اما عوامل غیر فیزیکی مانند ایمان، انگیزه و اراده، ریشه در باورهای عمیق دینی دارند و تأثیر تعیینکنندهای در نتیجه دارند.
فرمانده سپاه استان با اشاره به بهرهگیری برخی نظامهای جهانی از نیروهای اجیرشده گفت: در تاریخ جنگها کشورهایی بودند که برای دفاع از حکومت خود، سربازان مزدور از دیگر کشورها به خدمت گرفتند؛ حتی امروز نیز رژیم صهیونیستی با نام نیروی صلح، از نظامیان دیگر کشورها در جنایات غزه استفاده میکند.
سردار رفیعی آتانی با تأکید بر تفاوت مبنایی انگیزه رزمندگان ایرانی بیان کرد: ما به مبانی دینی متصل و از منابع الهی انگیزه میگیریم، در حالی که نظامهای غربی در فلسفه زندگی و مجاهدت به انتها رسیدهاند. بر اساس فرمایش شهید سلیمانی، رهبران غربی در فلسفه زندگی به بنبست رسیدهاند، اما فلسفه جهاد ما تمامناشدنی است؛ چون به قرآن و خداوند متعال پیوند خوردهایم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش هنرمندان متعهد انقلابی گفت: همانگونه که شهید آوینی با دوربین و مبانی دینیاش راه زمین و آسمان را به جامعه نشان داد، امروز نیز هنرمندان میتوانند با الهام از فرهنگ بسیجی، پیام ایمان و مجاهدت را به زبان هنر به مردم منتقل کنند.
مقاومت، ثمره فرهنگ بسیجی و نماد رویارویی تمدن اسلام با تمدن غرب است
فرمانده سپاه استان با اشاره به استمرار مقاومت ملت فلسطین افزود: بیش از ۷۵ سال است که رژیم صهیونیستی با وجود تمام حمایتهای غربی، نتوانسته این روح ایستادگی را در ملتهای منطقه از بین ببرد. چون ریشه این پایداری در ایمان، قرآن و فرهنگ بسیجی است.
وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی نه صاحب سرزمین است، نه صاحب ملت و نه صاحب ایدئولوژی گفت: اسرائیل دروغ بزرگ تاریخ و پادگانی نظامی است که تمدن غرب آن را در برابر اسلام عزیز ساخته است. هدف اصلی غرب از ایجاد این رژیم، مقابله با تمدن اسلامی و غارت منابع ملتهای منطقه بود.
فرمانده سپاه استان ادامه داد: جریان غربی با جمعکردن مهاجران در سرزمینی غصبی و مسلح کردن آنان با پیشرفتهترین تجهیزات، کوشید تمدن جعلی بسازد؛ اما به فضل الهی، ماجرای طوفان الاقصی و ایستادگی حماس چهره واقعی این دروغ بزرگ را آشکار کرد.
وی درباره وضعیت کنونی رژیم صهیونیستی اظهار کرد: حملات وحشیانه اخیر اسرائیل در غزه نهتنها موجب فروپاشی مقاومت نشد، بلکه مشکلات جدی لجستیکی و درونی در این رژیم ایجاد کرد. دشمنان اسلام گمان میکردند میتوانند مقاومت را نابود کنند، اما مقاومت تعطیلبردار نیست و امروز نماد بیداری امت اسلامی شده است.
سردار رفیعی آتانی در بخش دیگری از سخنانش به تغییر فضای عمومی منطقه اشاره کرد و گفت: در جریان اربعین امسال، ملتها از سراسر کشورهای اسلامی پیام مشترکی داشتند: ایران کاری را انجام داد که همه آزادگان آرزویش را داشتند. امروز مسلمانان احساس میکنند دشمنی که روزی شکستناپذیر مینمود، شکستنی است.
او افزود: «ر جنگ اخیر، صهیونیستها ظرف ۱۲ روز درخواست آتشبس کردند؛ این همان فرهنگ مقاومت است که برآمده از ایمان به خداوند است. همانگونه که امام خمینی (ره) فرمودند: ما شریک غم همه مظلومان عالمیم، و امروز ملتهای مظلوم جهان در کنار هم ایستادهاند و به قدرت واحدی تبدیل شدهاند.
فرمانده سپاه استان با اشاره به مبانی قرآنی و نهجالبلاغهای این تفکر گفت: رهبران و اندیشمندان مقاومت مانند سردار سلامی با تکیه بر آموزههای الهی، قدرت ساخت را تبیین کردهاند. دشمنی که زمانی خود را چهارمین ارتش جهان میدانست، اکنون میداند که پشت ایمان و باور اسلامی، قدرتی محاسبهناپذیر نهفته است.»
آتانی اضافه کرد: آواری که امروز بر سر کودکان فلسطینی فرو میریزد، فردای آن روز شاهد تلاوت قرآن از میان همان ویرانههاست. قرآن و شعار “اللهاکبر” به رمز وحدت جهان اسلام تبدیل شده است و این باور، پایه شکلگیری امت واحده اسلامی خواهد شد.
وی تصریح کرد: با اتکا به همین فرهنگ ایمان، وحدت و مقاومت، میتوان بر نقاط اشتراک امت اسلامی ایستاد و از تفرقه گذشت. انشاءالله در آینده شاهد نوزایی تمدن اسلامی و تحقق وعدههای الهی خواهیم بود.