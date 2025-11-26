پخش زنده
همایش بزرگ بسیجیان شهرستان خاتم به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، در حسینیه صاحبالزمان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سخنران این همایش با تبیین ابعاد جبهه مقاومت گفت: مستکبران هرگاه احساس کنند منافعشان در خطر است، دست درازی میکنند و جبهه حق نیز وظیفه دارد از حقوق خود دفاع کند.
حجتالاسلام حیدریان با تأکید بر اینکه مجاهدت را نباید به ظواهر و تشریفات محدود کرد، افزود: امروز جنگ، یک جنگ ترکیبی است؛ جنگ اقتصادی، جنگ فرهنگی و جنگ رسانهای. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان، معلمان و همه اقشار جامعه باید در میدان باشند و نقش خود را برای پیشبرد مقاومت ایفا کنند.
وی تصریح کرد: در زمانی که شایعات و هجمههای فرهنگی در جامعه افزایش یافته، مجاهدانی که در جبهه مقاومت با دست خالی و از دل زندگی شخصی خود گذشتهاند، نقششان کمتر از سردار شهید سلیمانی نیست.
حیدریان از مدیران، معلمان، تریبونداران و مبلغان خواست خدمات و دستاوردهای جهادگران و نظام را بهدرستی به گوش مردم برسانند.