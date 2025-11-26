آغاز طرح جایگزینی ۳ میلیون موتورسیکلت فرسوده در تهران
براساس اعلام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)؛ اجرای طرح ملی جایگزینی موتورسیکلتهای فرسوده آغاز شده و روند اطلاعرسانی به متقاضیان واجد شرایط بهصورت مرحلهای و با اولویت شهر تهران در حال انجام است.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
؛ افرادی که شرایط لازم را احراز کردهاند، طی روزهای آینده پیامک رسمی شامل لینک و راهنمای کامل مراحل اقدام دریافت خواهند کرد.
براین اساس؛ ضروری است متقاضیان تنها پس از دریافت پیامک تأیید، مطابق با تصاویر و آموزشنامه ارسالشده، نسبت به انجام مراحل زیر اقدام کنند
۱. نصب نرمافزار «کیو بانک
» (نرمافزار رسمی بانک قرضالحسنه مهر ایران)
۲. تکمیل مراحل ثبتنام الکترونیکی و دریافت تسهیلات مربوط به طرح نوسازی
بنابراعلام ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل؛ تنها افرادی که پیامک تأیید دریافت میکنند، مجاز به ورود به مراحل بعدی هستند و هرگونه ثبتنام خارج از لینک ارسالی فاقد اعتبار است.
براساس این گزارش؛ آقای محمد صادق حاتمی رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل ونقل وزارت صمت میگوید: هم اکنون نزدیک به ۱۴ میلیون موتورسیکلت در کشور تردد دارند که از این میزان حدود ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه فرسوده یا در مرز فرسودگی هستند. تنها در تهران حدود سه میلیون موتورسیکلت فرسوده تردد میکند.
رئیس ستاد نوسازی ناوگان حملونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران افزود: این ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار موتورسیکلت فرسوده سالانه حدود سه میلیارد لیتر بنزین مصرف میکنند و از نظر آلایندگی، معادل ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خودروی سواری و وانت آلودگی تولید میکنند؛ بنابراین اجرای طرح نوسازی در کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا نقش چشمگیری دارد.
وی گفت: بر اساس تفاهمنامه با ۱۳ نهاد، مقرر شده تا پایان سال ۱۴۰۴، حدود ۵ هزار موتورسیکلت برقی و ۶۵ هزار موتورسیکلت بنزینی جایگزین شوند. روند اسقاط نیز از ابتدای هفته آینده آغاز خواهد شد.
رئیس ستاد نوسازی ناوگان حملونقل گفت: در مرحله نخست این طرح، ۵ هزار موتورسیکلت برقی و ۶۵ هزار موتورسیکلت بنزینی جدید جایگزین خواهند شد و راکبان فعال، در حوزه حملونقل بار، پست و پلتفرمهای کاری در اولویت قرار دارند.