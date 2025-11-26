به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نزدیک به چهار سال است که ساکنان خیابان رسالت با گرد و غبار، ناایمنی تردد و منظر نامطلوب ناشی از توقف طرح جمع‌آوری ریل فرسوده راه‌آهن روبه‌رو هستند؛ ریلی قدیمی که بیش از هفتاد سال در این محدوده وجود داشته و قرار بود کمتر از یک ساله جمع‌آوری و ساماندهی شود، اما به دلیل مشکلات متعدد ملکی، پروژه بیش از سه سال و نیم در انتظار تعیین تکلیف ماند.

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم گفت: بخش عمده این تأخیر به‌خاطر معارضانی بوده که برای بیش از سی هزار متر مربع از اراضی این مسیر ادعای مالکیت داشته‌اند. به گفته او، شهرداری در دو مقطع پیمانکار گرفت، اما هر بار به دلیل اختلافات ملکی، کار متوقف شد.

حالا شهرداری اعلام کرده که معارضین فاز نخست یعنی حدفاصل مصلی تا زیرگذر عطاران برطرف شده و قرارداد اجرای قسمت اول به طول هزار و صد متر با اعتباری حدود صد میلیارد تومان منعقد شده است. این بخش شامل پیاده‌راه، مسیر دوچرخه، فضای سبز، فضا‌های مکث و خدماتی همچون کتابخانه کوچک، سرویس بهداشتی و فضا‌های تفریحی است. هم‌زمان سواره‌رو و پیاده‌رو‌های طرفین نیز بهسازی خواهد شد و اجرای سنگفرش با کاهش سرعت خودروها، ایمنی عبور و مرور را افزایش می‌دهد.

با این حال، مسیر ادامه پروژه از زیرگذر رسالت تا بلوار حکیم و سپس تا فردوسی همچنان با دست‌کم سه معارض ملکی روبه‌روست. مالکان مدعی‌اند این بخش از اراضی متعلق به آنهاست و بررسی اسناد در شهرداری در حال انجام است.