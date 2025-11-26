پخش زنده
شهرداری اعلام کرد:فاز نخست جمعآوری ریل فرسوده و تبدیل محور رسالت قم به یک بلوار شهری آغاز شد.
معاون فنی و عمرانی شهرداری قم گفت: بخش عمده این تأخیر بهخاطر معارضانی بوده که برای بیش از سی هزار متر مربع از اراضی این مسیر ادعای مالکیت داشتهاند. به گفته او، شهرداری در دو مقطع پیمانکار گرفت، اما هر بار به دلیل اختلافات ملکی، کار متوقف شد.
حالا شهرداری اعلام کرده که معارضین فاز نخست یعنی حدفاصل مصلی تا زیرگذر عطاران برطرف شده و قرارداد اجرای قسمت اول به طول هزار و صد متر با اعتباری حدود صد میلیارد تومان منعقد شده است. این بخش شامل پیادهراه، مسیر دوچرخه، فضای سبز، فضاهای مکث و خدماتی همچون کتابخانه کوچک، سرویس بهداشتی و فضاهای تفریحی است. همزمان سوارهرو و پیادهروهای طرفین نیز بهسازی خواهد شد و اجرای سنگفرش با کاهش سرعت خودروها، ایمنی عبور و مرور را افزایش میدهد.
با این حال، مسیر ادامه پروژه از زیرگذر رسالت تا بلوار حکیم و سپس تا فردوسی همچنان با دستکم سه معارض ملکی روبهروست. مالکان مدعیاند این بخش از اراضی متعلق به آنهاست و بررسی اسناد در شهرداری در حال انجام است.