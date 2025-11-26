پخش زنده
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر از حریق در جنگلهای گلستان و آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: عملیات مهار حریق ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بابک محمودی گفت: در حال حاضر آتش جنگلهای الیت چالوس مهار شده، اما در دو استان گلستان و آذربایجان شرقی شاهد آتش سوزی هایی در جنگلها هستیم.
وی درباره حریق استان گلستان در جنگلهای کلاله، مینودشت و گالیکش، افزود: یک فروند بالگرد هلالاحمر از صبح امروز بهطور مستمر در حال عملیات است و تاکنون ۴ سورتی پرواز انجام داده است. همچنین ۳۲ تیم عملیاتی هلالاحمر نیز در منطقه حضور دارند و در حال مهار آتش و امدادرسانی به مناطق درگیر حریق هستند.
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر ادامه داد: در استان آذربایجان شرقی، جنگلهای روستای اروج و نمنق (شهرستان جلفا بخش سیه رود) دچار حریق شده است.
محمودی گفت: در این عملیات نیز ۴۰ تیم زمینی و یک بالگرد به محل اعزام شدند. بالگرد تاکنون ۲ سورت پرواز یعنی بیش از ۲ ساعت عملیات برای اطفای حریق انجام داده است.
وی افزود: آتش هنوز در این جنگلها شعله میکشد و تا پایان حریق نیروهای ما دست از عملیات برنمیدارند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی هم گفت: سوختن دوباره برگهای پاییزی، شائبه آتشسوزی دوباره جنگل دیزمار را ایجاد کرده است.
مجید فرشی با اشاره به حضور میدانی خود در منطقه دیزمار غربی اعلام کرد: آنچه اکنون مشاهده میشود، سوختن مجدد برگهای خشک پاییزی در برخی مناطق است.
وی ادامه داد: در این مرحله لازم است گروههای گشت و کنترل در منطقه حضور مستمر داشته باشند تا عملیات لکهگیری انجام شود و در صورت شعلهور شدن مجدد هر نقطهای، فوراً مهار شود.