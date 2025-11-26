به مناسبت هفته بسیج و روز بسیج، محفل خوشنویسی با عنوان مشق نور به همت سازمان بسیج هنرمندان استان قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محفل خوشنویسی مشق نور با حضور اساتید و علاقه‌مندان به هنر خوشنویسی در نگارستان اشراق برگزار شد.

در این محفل، اساتید دعوت‌شده به کتابت موضوعاتی از جمله بیانات امام خمینی (ره) در دوران انقلاب، یاد شهدای جنگ دوازده روزه و آیات و روایات اهل بیت (علیهم السلام) پرداختند. این رویداد به عنوان یک دورهمی دوستانه و نشست هنرمندان خوشنویس، فرصتی برای تبادل نظر و اشتراک تجربیات در این هنر ارزشمند فراهم آورد.

سازمان بسیج هنرمندان قم با هدف ترویج هنر خوشنویسی و ایجاد فضای دوستانه برای هنرمندان، این محفل را برگزار کرد.