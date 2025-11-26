امروز: -
قاچاق با کارت سوخت شخصی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۰۵- ۲۱:۱۵
خبرهای مرتبط

آغاز تفحص از عملکرد دستگاه‌ها در موضوع قاچاق سوخت

جزئیات قانون جدید سهمیه‌بندی بنزین/ هر فرد تنها یک کارت سوخت

طرح جدید دولت گامی برای کاهش نابرابری سوخت

افزایش نظارت برنفتکشهای شرکت ملی پخش فراورده های نفتی

انهدام شبکه سازمان‌یافته قاچاق سوخت

برچسب ها: قاچاق سوخت ، کارت سوخت ، بنزین
