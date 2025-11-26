به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم با اشاره به اینکه پس از تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور و حمله تروریستی به شهر قم ۸ گروه ارزیاب با ۱۶ نفر کارشناس ارزیابی واحد‌ها و ساختمان‌های آسیب دیده را انجام دادند گفت: کارشناسان ۲۹۰ واحد مسکونی را ارزیابی کردند و ۱۰۲ واحد آسیب دیده شناخته شدند و بخش عمده این آسیب دیدگی‌ها بازسازی شدند و تنها سه واحد نیازمند تخریب و ساخت مجدد هستند.

محمد اطهری افزود: ۴۲ واحد تجاری هم در حمله رژیم صهیونیستی آسیب دیده بودند که پس از بازدید واحد‌ها ۱۰ واحد تعمیراتی شناخته شدند و بازسازی این واحد‌ها هم انجام شد.

وی ادامه داد: بیشترین آسیب به ساختمان مجاور محل مورد حمله وارد شده است و این ساختمان ۱۴ واحدی مورد بازسازی قرار گرفته و کار تعمیراتی آن انجام شده و به اتمام رسیده است و باقی واحد‌ها هم آسیب دیدگی‌هایی در حد شکستن شیشه تا تخریب دیوار و آسانسور و تخریب محوطه‌ها را داشتند و از ریختن آوار آسیب دیده بودند که بازسازی آن واحد‌ها انجام شده و به پایان رسیده است.

اطهری هزینه انجام شده برای ۱۰۲ واحد آسیب دیده را ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: این مبلغ از محل تنخواهی که استانداری در اختیار بنیاد مسکن قرار دادند انجام شده است.

وی در خصوص ساختمان اصلی که مورد حمله واقع شده هم گفت: این ساختمان نیاز به تخریب و ایمن سازی داشته و پس از ارزیابی مهندسان سازمان نظام مهندسی تشخیص داده شد که سه طبقه از این ساختمان تخریب و بازسازی شود و در حال حاضر سه واحد تخریب و برداشت آوار آن انجام شده است و ساخت سه واحد در حال انجام است.