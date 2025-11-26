پخش زنده
امروز: -
مدیر کل بنیاد مسکن از تعمیر و بازسازی ۱۰۲ منزل مسکونی آسیب دیده در جنگ تحمیلی دوازده روزه خبر داد و گفت: هزینه حدود هشت میلیارد تومانی این بازسازی از محل تنخواه استانداری پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم با اشاره به اینکه پس از تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور و حمله تروریستی به شهر قم ۸ گروه ارزیاب با ۱۶ نفر کارشناس ارزیابی واحدها و ساختمانهای آسیب دیده را انجام دادند گفت: کارشناسان ۲۹۰ واحد مسکونی را ارزیابی کردند و ۱۰۲ واحد آسیب دیده شناخته شدند و بخش عمده این آسیب دیدگیها بازسازی شدند و تنها سه واحد نیازمند تخریب و ساخت مجدد هستند.
محمد اطهری افزود: ۴۲ واحد تجاری هم در حمله رژیم صهیونیستی آسیب دیده بودند که پس از بازدید واحدها ۱۰ واحد تعمیراتی شناخته شدند و بازسازی این واحدها هم انجام شد.
وی ادامه داد: بیشترین آسیب به ساختمان مجاور محل مورد حمله وارد شده است و این ساختمان ۱۴ واحدی مورد بازسازی قرار گرفته و کار تعمیراتی آن انجام شده و به اتمام رسیده است و باقی واحدها هم آسیب دیدگیهایی در حد شکستن شیشه تا تخریب دیوار و آسانسور و تخریب محوطهها را داشتند و از ریختن آوار آسیب دیده بودند که بازسازی آن واحدها انجام شده و به پایان رسیده است.
اطهری هزینه انجام شده برای ۱۰۲ واحد آسیب دیده را ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: این مبلغ از محل تنخواهی که استانداری در اختیار بنیاد مسکن قرار دادند انجام شده است.