در آستانه فصل خرید پایان سال در آمریکا، صد‌ها خرده‌فروش کوچک با کمبود شدید موجودی و اختلال در زنجیره تأمین رو‌به‌رو شده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک به نقل از خبرگزاری رویترز؛ مالکان برند‌های کوچک آمریکایی می‌گویند تغییرات پی‌درپی تعرفه‌ها باعث شده یا مجبور به پرداخت هزینه‌های سنگین شوند یا به‌دنبال تولیدکننده‌های جدید بگردند؛ انتخابی که در هر دو حالت هزینه‌های آنان را به‌شدت افزایش داده است.

در ادامه آمده است: «مت هَسِت» بنیان‌گذار برند نیویورکی لافتی که محصولات خواب‌یار و ساعت‌های بدون گوشی همراه تولید می‌کند، گفته است شرکتش تنها حدود ۱۰ درصد از موجودی موردنیازش را در آستانه تعطیلات در اختیار دارد.

وی افزود: برای آماده‌سازی فصل خرید، کار بسیار سختی داشتیم و سفارش‌ها با تأخیر مواجه شد.

تهدید ماه آوریل ترامپ برای اعمال تعرفه تا ۱۸۰ درصد بر واردات چین، بسیاری از برند‌های کوچک را به‌سمت تولید در کشور‌هایی مانند تایلند سوق داد؛ اما پس از کاهش ناگهانی تعرفه به ۲۰ درصد، هزینه تولید در کارخانجات جایگزین به‌مراتب بیشتر از پرداخت تعرفه شد و کسب‌وکار‌ها ناچار به بازگشت به تأمین‌کنندگان چینی شدند.

در ادامه آمده است: تأخیر در سفارش‌ها و بلاتکلیفی تعرفه‌ها موجب شده بسیاری از شرکت‌های کوچک در آستانه «جمعه سیاه» با کمبود کالا در انبار‌ها و قفسه‌ها روبه‌رو شوند. شرکت نیویورکی لو‌اند سانز نیز اعلام کرد که پس از بررسی چندین کارخانه در هند، کامبوج و سایر کشورها، دوباره به تأمین‌کننده چینی خود بازگشته اما اکنون با موجودی کمتر از حد مطلوب مواجه است.

این گزارش اضافه کرد: در حالی‌که فروشگاه‌های بزرگ مانند وال‌مارت و کاستکو به دلیل مقیاس بزرگ‌تر توان بیشتری برای جذب شوک‌های زنجیره تأمین دارند، سود عملیاتی بسیاری از خرده‌فروشان کوچک به منفی ۲۰ درصد سقوط کرده و ۳۶ درصد آنها در معرض خطر ورشکستگی قرار گرفته‌اند.

رویترز افزود: افزایش هزینه‌ها و نااطمینانی ناشی از تعرفه‌ها برخی شرکت‌ها را به کاهش نیروی کار یا حذف بخشی از محصولات مجبور کرده است. برند «هاوس آو بریلینس» برای کاهش اثر تعرفه ۵۰ درصدی بر واردات از هند، بخشی از تولید خود را به تایلند و آمریکا منتقل کرده؛ اما به‌گفته مدیرعامل، این شرکت همچنان با کمبود کالا در فصل تعطیلات مواجه خواهد شد.

رویترز در پایان نوشت: هَسِت از برند لافتی گفت که اگر موجودی کافی داشتند، می‌توانستند دست‌کم ۵۰ درصد فروش بیشتری به ثبت برسانند. این در حالی است که تازه‌ترین محموله این شرکت تنها چند روز مانده به «جمعه سیاه» وارد آمریکا شده است.