به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،فرماندار شاهرود گفت:به محض اطلاع از وقوع حریق ،در جنگل ابر شاهرود، بلافاصله نیرو‌های امدادی شامل هلال‌احمر، اداره کل منابع طبیعی، محیط‌زیست، میراث فرهنگی، شهرداری کلاته خیج و همچنین لشکر ۵۸ تکاور ذوالفقار شاهرود به منطقه اعزام شدند.

محمدحسن آصفری گفت: با اینکه منطقه صعب‌العبور بود و امکان دسترسی خودرو‌های امدادی وجود نداشت نیرو‌های اعزامی بعد از سه ساعت و نیم پیاده روی با حضور در منطقه عملیات اطفای حریق را آغاز کردند که با تلاش آنها این حریق به طور کامل مهار شد.

فرماندار شاهرود همچنین ضمن قدردانی از تلاش نیرو‌های امدادی گفت:آسیب جدی به جنگل وارد نشده و بیشترین خسارت‌ها در بخش مراتع است.

در حال حاضر، یک تیم عملیاتی همچنان در منطقه مستقر است تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، در کوتاه‌ترین زمان اقدام لازم را انجام دهد.