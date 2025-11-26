پخش زنده
امروز: -
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تکاب گفت: آتشسوزی گسترده در مزارع و مراتع روستای «چراغتپه» این شهرستان مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ جواد نصیری افزود: این آتشسوزی با مشارکت و تلاش نیروهای مردمی و محلی و ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی، آتش نشانی معدن طلای آقدره و نیروهای هلال احمر خاموش شد.
وی با اشاره به اینکه علت این آتشسوزی در دست بررسی است، تصریح کرد: بر اثر این آتشسوزی حدود۲ هکتار از مراتع و مزارع روستای چراغ تپه این شهرستان طعمه حریق شد.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تکاب از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه آتش سوزی در مراتع و جنگلهای منطقه، آن را به سامانه ۱۵۰۴ منابع طبیعی اعلام کنند.