رئیس سازمان حج و زیارت گفت : ثبت نام قطعی حج تمتع ۱۴۰۵ از روز ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۴ در کشور آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت گفت: در این مرحله همه افرادی که پیش ثبت نام حج تمتع را بنابر اولویتهای اعلام شده انجام دادهاند، میتوانند براساس ترتیب هر استان، با ورود به سامانه «حج من» به آدرس my.haj.ir روند انتخاب کاروان و نام نویسی قطعی را انجام دهند.
رئیس سازمان حج و زیارت افزود: طی مدت زمان ثبت نام قطعی در کاروانها گروههای قیمتی مختلف بر روی سامانه «حج من» قرار میگیرد. در این مرحله تمامی کسانی که مرحله پیش ثبت نام را انجام دادهاند میتوانند در ثبت نام نهایی شرکت نمایند که بعد از انتخاب کاروانها سایر روند تکمیلی را میبایست انجام دهند.
علیرضا رشیدیان گفت: با توجه به تلاشهای متعددی که وجود داشته تلاش شده تا مدت زمان اقامت حجاج نسبت به سنوات قبل کوتاهتر شود که البته این بستگی به تعداد هواپیماها و اسلت پروازی ارایه شده از سوی کشور عربستان دارد.
رئیس سازمان حج و زیارت افزود: مطابق اطلاعیههای قبلی سازمان حج و زیارت تمامی کسانی که ۱۰ روز اول مرحله پیش ثبت نام را انجام دادهاند، در این فرایند ثبت نام قطعی، در اولویت قرار دارند یعنی روز نخست مربوط به این عزیزان میباشد و آنها میتوانند کاروانهای مدنظر از جمله کاروانهای زوجی که نسبت به سال گذشته، ظرفیتی دو برابری یافته است را انتخاب نمایند.
علیرضا رشیدیان گفت: به متقاضیانی که قصد دارند به اتفاق یکدیگر و در یک کاروان اعزام شوند توصیه میشود که در انتخاب کاروان دقت نمایند تا در یک کاروان نام نویسی کنند چراکه بعد از انتخاب، امکان جابجایی وجود ندارد. متقاضیان در زمان مقتضی ثبت نام را انجام دهند و در اسرع وقت این فرایند که شامل ارایه مدارک لازم شامل گذرنامه و واریز مابه التفاوت هزینهها است را تکمیل نمایند.
رئیس سازمان حج و زیارت در پایان اضافه کرد: تمامی روند قراردادهای حج تمتع ۱۴۰۵ انجام گرفته است و در مکه ۵۷ هتل در مدینه ۱۷ هتل برای حج مهیا شده است که متاسفانه همچنان با محدودیت اسکان در مدینه النبی مواجه هستیم که دلیل عمده آن نیز عدم ساخت و سازهای جدید در این شهر است.