مدیر کل مدیریت بحران استان قم گفت پس از حمله تروریستی رژیم صهیونیستی و آسیب به واحد‌های مسکونی برای ۱۷ خانواده اسکان موقت پیش بینی شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مدیر کل مدیریت بحران استانداری قم با اشاره به حمایت‌های معیشتی و اسکان آسیب دیدگان از حمله رژیم صهیونیستی در قم با بیان اینکه برای ۴۵ خانواده که لوازم خانگی آنان آسیب دیده بود تاکنون ۵ میلیارد تومان به این خانواده‌ها پرداخت شده است گفت: همچنین بر اثر تخریب موج انفجار به ساختمان مجاور برای ۱۷ خانوار هم اسکان موقت پیش بینی شد .

ذبیح اله عبدالهی افزود: تاکنون ۳۲ میلیارد تومان برای تعمیر، بازسازی، اسکان و خرید لوازم منزل آسیب دیده هزینه شده است.