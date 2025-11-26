پخش زنده
تیم فوتبال استقلال ایران در هفته پنجم سطح ۲ لیگ قهرمانان آسیا امشب(چهارشنبه ۵ آذر) در ورزشگاه شهرقدس برابر میهمانش الوصل امارات به نتیجه مساوی رضایت داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال استقلال ایران در چارچوب هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا ۲ امشب چهارشنبه ۵ آذر از ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه شهر قدس با قضاوت کیم هیگون داور اهل کشور کره جنوبی برابر الوصل امارات به میدان رفت که این دیدار حساس در نهایت با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
این دیدار به دلیل دیر رسیدن اتوبوس تیم الوصل به ورزشگاه با هماهنگی مسئولان برگزاری به جای ساعت ۱۹:۳۰ از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز شد.
استقلال ایران یک - الوصل امارات یک
گلها: سعید سحرخیزان (۶) برای استقلال/ هوگو (۶۳) برای الوصل
ورزشگاه: شهدای شهر قدس
گروه داوری: کیم هیگون؛ کمک ها: یون ژا ایوول، پارک سانگ سون؛ داور چهارم: کو هیونگجین (همگی از کرهجنوبی)؛ ناظر: عبدالله مطلق از عربستان
ترکیب استقلال:
آنتونیو آدان، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، صالح حردانی (۸۸- رامین رضاییان)، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقینیا (۸۸- ابوالفضل زمانی)، دیدیه اندونگ، یاسر آسانی، منیر الحدادی (۱۸- مهران احمدی)، اسماعیل قلیزاده و سعید سحرخیزان (۷۲- محمدرضا آزادی).
سرمربی: ریکاردو ساپینتو
ترکیب الوصل:
خالد السنانی، یوسف المهیری، سفیان بوفتینی، هوگو نیتو، سالم العزیزی، رناتو تاپیا (۵۴- جانیر)، سِکّو سیدیبِه، آداما دیالو، انجیسان ژیان، رناتو جونیور (۴۶- متئوس سالدانیا) و برایان پالاسیوس
سرمربی: مسعود میرال
کارت زرد:
سعید سحرخیزان (۲۹) و حسین گودرزی (۶+۴۵) از استقلال و احمد صالح (۵+۹۰) از الوصل
شرح گل:
گل اول استقلال (سعید سحرخیزان دقیقه ۶): پس از اینکه اسماعیل قلیزاده در سمت چپ صاحب توپ شد، با عبور از سد سالم جمعه، ضربهای به سمت دروازه زد که توپ را ابتدا گلر الوصل برگشت داد و در ادامه قلیزاده توپ را به سحرخیزان سپرد که این بازیکن به راحتی دروازه خالی را باز کرد.