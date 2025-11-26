تساوی خانگی استقلال مقابل الوصل؛ صعود آبی ها به هفته پایانی کشید

تساوی خانگی استقلال مقابل الوصل؛ صعود آبی ها به هفته پایانی کشید

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال استقلال ایران در چارچوب هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا ۲ امشب چهارشنبه ۵ آذر از ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه شهر قدس با قضاوت کیم هی‌گون داور اهل کشور کره جنوبی برابر الوصل امارات به میدان رفت که این دیدار حساس در نهایت با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

این دیدار به دلیل دیر رسیدن اتوبوس تیم الوصل به ورزشگاه با هماهنگی مسئولان برگزاری به جای ساعت ۱۹:۳۰ از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز شد.

استقلال ایران یک - الوصل امارات یک

گل‌ها: سعید سحرخیزان (۶) برای استقلال/ هوگو (۶۳) برای الوصل

ورزشگاه: شهدای شهر قدس

گروه داوری: کیم هی‌گون؛ کمک ها: یون ژا ایوول، پارک سانگ سون؛ داور چهارم: کو هیونگ‌جین (همگی از کره‌جنوبی)؛ ناظر: عبدالله مطلق از عربستان

ترکیب استقلال:

آنتونیو آدان، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، صالح حردانی (۸۸- رامین رضاییان)، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا (۸۸- ابوالفضل زمانی)، دیدیه اندونگ، یاسر آسانی، منیر الحدادی (۱۸- مهران احمدی)، اسماعیل قلی‌زاده و سعید سحرخیزان (۷۲- محمدرضا آزادی).

سرمربی: ریکاردو ساپینتو

ترکیب الوصل:

خالد السنانی، یوسف المهیری، سفیان بوفتینی، هوگو نیتو، سالم العزیزی، رناتو تاپیا (۵۴- جانیر)، سِکّو سیدیبِه، آداما دیالو، انجیسان ژیان، رناتو جونیور (۴۶- متئوس سالدانیا) و برایان پالاسیوس

سرمربی: مسعود میرال

کارت زرد:

سعید سحرخیزان (۲۹) و حسین گودرزی (۶+۴۵) از استقلال و احمد صالح (۵+۹۰) از الوصل

شرح گل:

گل اول استقلال (سعید سحرخیزان دقیقه ۶): پس از اینکه اسماعیل قلی‌زاده در سمت چپ صاحب توپ شد، با عبور از سد سالم جمعه، ضربه‌ای به سمت دروازه زد که توپ را ابتدا گلر الوصل برگشت داد و در ادامه قلی‌زاده توپ را به سحرخیزان سپرد که این بازیکن به راحتی دروازه خالی را باز کرد.

گل اول الوصل(هوگو گونکالوس دقیقه ۶۳): روی یک حرکت تیمی دیدنی بازیکنان الوصل وارد محوطه جریمه استقلال شدند که پاس سرجینیو حوالی نقطه پنالتی به هوگو رسید که این بازیکن با یک ضربه فنی بغل پا به گوشه دروازه، حساب کار را به تساوی کشاند.

در پایان هفته پنجم، الوصل با ۱۱ امتیاز در جایگاه نخست، المحرق بحرین با ۷ امتیاز در رتبه دوم، استقلال با ۵ امتیاز در رده سوم و الوحدات اردن با ۴ امتیاز در جایگاه چهارم جدول گروه A لیگ قهرمانان سطح ۲ آسیا، قرار گرفتند.