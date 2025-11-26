امروز: -
نسخه اصلی
عکس » ورزشی
دریافت تصاویر

لیگ قهرمانان آسیا / استقلال ایران- الوصل امارات

دیدار دو تیم استقلال ایران و الوصل امارات شامگاه چهارشنبه ۵ آذرماه ۱۴۰۴ با یک ساعت تاخیر برگزار شد.
عکاس :کیوان یوسف پوری
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ - ۲۲:۳۱
خبرهای مرتبط

لیگ برتر فوتبال بانوان - سپاهان و آوا

لیگ برتر / فوتبال - سپاهان و فولاد

لیگ برتر / فوتبال سپاهان - مس رفسنجان

برچسب ها: فوتبال ، لیگ
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 