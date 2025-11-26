رییس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌غربی با تاکید بر انجام اقدامات کنترلی در زمینه تنظیم بازار مرغ گفت: در صورت کم کاری و عدم کشتارکافی، کشتارگاه‌ها تعزیراتی شده و از خروج و انتقال مرغ از استان و قطعه بندی جلوگیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ محمدرضا اصغری در نشست بررسی مشکلات مرغداران آذربایجان‌غربی افزود: ۹۰ درصد از زنجیره‌های مرغ گوشتی در استان نهاده‌های خود را به صورت دولتی و ۱۰ درصد به صورت آزاد تهیه می‌کنند.

وی تصریح کرد: ما در این زمینه تابع قوانین دولتی هستیم و هیچ گونه افزایشی در نرخ مرغ عرضه شده نداریم.

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه در استان قیمت مرغ بسیار پایین‌تر از اغلب استانهاست، اظهارکرد: قیمت این محصول در بازار عرضه یک میلیون و ۳۵۰ هزار ریال است که ما در قیمت‌هاهم، مانند همه استان‌ها تابع مصوبات کشوری و موظف به رعایت هستیم.

اصغری با اشاره به خرید بیش از۲ هزار تن نهاده برای تامین نیاز زنجیره‌های مرغ گوشتی استان، اضافه کرد: در ایام تابستان از نظر نهاده‌ها وضعیت مطلوبی نداشتیم ولی با تغییر رویه در وزارت جهادکشاورزی این وضعیت بهبود پیدا کرده است.

وی بیان کرد: برای اینکه مصرف کنندگان دچار مشکل نشوند، شبانه‌روزی و با اقدامات کنترلی، درصدد تنظیم بازار هستیم.