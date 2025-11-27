به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ محمد محمدزاده با اشاره به کسب رتبه پنجم استان در سطح زیر کشت و تولید پنبه کشور گفت: از این سطح، هزار و ۵۰۰ هکتار به صورت کشت قراردادی انجام شده است.

وی شهرستان‌های مانه، اسفراین، سملقان و جاجرم را پیشرو در کشت این محصول استراتژیک دانست و ادامه داد: تمامی پنبه تولیدی استان به ۷ کارخانه فعال تحویل داده می‌شود که ظرفیت تصفیه وش آنها ۹۶ هزار تن است و ۹۹ درصد مواد اولیه مورد نیاز از مزارع داخلی استان تأمین می‌شود.

محمدزاده یادآور شد: سال گذشته، کشاورزان استان ۸۵۵۰ هکتار از کشتزار‌های خود را به پنبه اختصاص دادند و حدود ۲۵ هزار تن وش پنبه برداشت کردند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی به فعالیت کارخانه‌های پنبه پاکنی در شهرستان‌های مانه، سملقان، بجنورد و اسفراین اشاره کرد و گفت: کشاورزان محصولات خود را به این مراکز تحویل می‌دهند.

پنبه استان عمدتا شامل ارقام خرداد، ساجدی، کاشمر، ارمغان، لیدر، مای، گلستان و رقم ورامین است. مانه و سملقان با بیش از پنج هزار هکتار کشت، ۷۵ درصد تولید استان را دارند.