به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ سرهنگ یونس ارجمند افزود: ماموران انتظامی با انجام اقدامات فنی و شناسائی محل انبار این محموله فاسد با هماهنگی قضائی به همراه عوامل اداره دامپزشکی وارد عمل شده و در بازرسی از انبارها، ۳ تن و ۹۲۰ کیلوگرم گوشت فاسد را کشف کردند.

وی تصریح کرد: در این زمینه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی نقده از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، آن را به مرکز فوریت‌های پلیس۱۱۰ اطلاع دهند.