پخش زنده
امروز: -
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان از شناسایی ۱۲۷ هزار تخلف در آبان ماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محسن محمدنژاد با اعلام این خبر گفت: سامانههای هوشمند توزین در حال حرکت استان در آبان ماه، بیش از ۱۲۷ هزار تردد از وسایل نقلیه باری را رصد کرده و بیش از ۱۱ هزار و ۶۰۰ تخلف اضافه تناژ بالای ده درصد مجاز شناسایی شده است.
وی افزود: این میزان معادل ۹ درصد تردد وسایل نقلیه سنگین بوده که عدد قابل توجهی میباشد.
مدیرکل راهداری مازندران با اشاره به اینکه یکی از علل اصلی تخریب راهها، اضافه بار وسایل نقلیه سنگین است، خاطرنشان کرد: کنترل و شناسایی این وسایل نقلیه اهمیت بالایی در حفظ راه و کاهش هزینههای نگهداری دارد.
وی از تجهیز کریدورهای اصلی حمل بار استان به سامانه هوشمند توزین در حال حرکت خبر داد و گفت: مهمترین شاخصه این سامانه، کنترل وزن وسایل نقلیه در حال حرکت بدون نیاز به توقف آنهاست که مزایایی چون عدم اتلاف زمان، صرفهجویی سوخت و حذف نیروی انسانی را به همراه دارد.
محمدنژاد در پایان تصریح کرد: اطلاعات وسایل نقلیه متخلف به صورت برخط به پاسگاه پلیس راه ارسال و پس از توزین دقیق در باسکولهای ثابت، نسبت به اعمال جریمه، تخلیه بار و معرفی متخلفان به کمیسیون رسیدگی به تخلفات اقدام میشود.