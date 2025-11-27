پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین از کشف بیش از هزار عدد قرص غیر مجاز و دستگیری دو متهم در این خصوص خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ محمدرضا قائمینژاد گفت: ماموران پلیس اطلاعات و امنیت پس از دریافت اخباری مبنی بر نگهداری سلاح و داروهای غیرمجاز در یکی از روستاهای شهرستان، موضوع را بهصورت ویژه بررسی کردند.
وی افزود: با هماهنگی قضایی، مأموران در بازرسی از منزل متهم موفق به کشف یک قبضه سلاح شکاری تکلول غیرمجاز شدند و در عملیاتی جداگانه بیش از هزار عدد قرص غیرمجاز کشف شد.
فرمانده انتظامی اسفراین خاطرنشان کرد: امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است و با هرگونه نگهداری یا استفاده غیرقانونی از سلاح و داروهای غیرمجاز برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.