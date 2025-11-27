پخش زنده
سرشماری پاییزی حیاتوحش در استان با شمارش گونههای شاخص از جمله آهو، قوچ اوریال، کل و بز به پایان رسید و نتایج نهایی پس از تحلیل دادهها اعلام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: عملیات سرشماری امسال در همه مناطق تحت مدیریت این ادارهکل شامل پارکهای ملی سالوک، ساریگل و ضامن آهو، مناطق حفاظت شده قرخود، گلیل و سرانی، سالوک و ساریگل و همچنین پناهگاه حیاتوحش میاندشت انجام شد.
شکاریان افزود: این برنامه از منطقه حفاظتشده گلیل و سرانی آغاز شد و با سرشماری در پناهگاه حیات وحش میاندشت و پارک ملی ضامن آهو پایان یافت.
شکاریان تأکید کرد: نتایج سرشماری جمعیت حیاتوحش، پایه اساسی برای برنامه ریزی و تدوین برنامههای حفاظتی مؤثر و مدیریت صحیح زیستگاههای ارزشمند استان است.