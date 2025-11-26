کارشناس هواشناسی لرستان گفت: در دو روز آینده جو آرام و پایداری بر آسمان استان حاکم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: در شبانه روز گذشته پلدختر با ۲۳ درجه بالای صفر و ازنا با ۳ درجه زیر صفر به ترتیب گرمترین و سردترین شهر‌های استان بودند.

راضیه پیله وران افزود: دمای هوای خرم آباد مرکز استان نیز بین ۲۱ و ۳ درجه بالای صفر در نوسان بود.





کارشناس هواشناسی لرستان گفت: بر اساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، از فردا پنج شنبه ششم آذر تا اوایل هفته آینده برای همه نقاط استان جوی آرام و پایدار پیش‌بینی می‌شود.

راضیه پیله وران گفت: برای روز‌های ابتدایی هفته آینده نیز رشد ابر و گاهی افزایش سرعت باد تا بازه قابل ملاحظه پدیده‌های غالب آسمان منطقه هستند.