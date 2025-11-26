به مناسبت هفته بسیج، مراسم یادواره شهدای کوهدشت با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مسئولان در کوهدشت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، به مناسبت هفته بسیج یادواره ۴۵۱ شهید شهرستان کوهدشت برگزار شد.



شرکت کنندگان در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اقتدار و امنیت امروز ایران اسلامی را مرهون خون پاک شهدا عنوان کردند و بر ترویج فرهنگ بسیجی و ادامه آرمان‌های شهدا تأکید کردند.



در این مراسم از کتاب لشکر گمنامان نوشته مؤمن عبدی پور از جانبازان دوران دفاع مقدس رونمایی شد.



همچنین در حاشیه این یادواره نمایشگاه گروهی عکس دفاع مقدس با عنوان لاله‌های آسمانی بر پا شد.



