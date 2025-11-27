پخش زنده
همایش اقتدار بسیج با حضور بسیجیان خواهر و برادر به مناسبت هفته بسیج در تالار شیخ بهایی شاهین شهر برگزار شد.
به گزارش حبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده سپاه شاهین شهرو میمه در همایش «اقتدار بسیج» با تأکید بر نقش راهبردی این نهاد گفت: اقتدار بسیج حاصل ایمان، اخلاص و حضور به موقع در میدانهای مختلف است.
سرهنگ مهدی ابراهیمی افزود: بسیج امروز نماد وحدت ملی و بازوی اصلی نظام در عرصههای دفاعی، علمی و اجتماعی است و با تکیه بر جوانان مؤمن و انقلابی، در مسیر تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی گام برمیدارد.
هزار بسیجی شاهین شهری در این همایش حضور داشتند.