اداره حفاظت محیط زیست اشنویه برای پیشگیری از افزایش آلودگی در این شهرستان از پسماند سوزی جلوگیری میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست اشنویه گفت: با توجه به پایداری هوا و شرایط وارونگی هوای حاکم بر این شهرستان، گشت یگان حفاظت محیط زیست برای پیشگیری از ایجاد دود و آلودگی بیشتر در سطح محلات شهر فعال شده است.
کریم خضری افزود: در پنج نقطه از شهر پسماندسوزیهای مقطعی روی داده بود که با مشارکت مردم کنترل گردید.
وی بیان کرد: در شرایط وارونگی به دلیل عدم جریان هوا، آلودگیهای ایجاد شده در لایههای پایینی جو باقی مانده و سلامتی مردم را به خطر میاندازد.