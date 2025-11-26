استقبال از قهرمان کشتی فرنگی المپیک ناشنوایان در کوهدشت
مراسم استقبال از سید صادق ابوالوفایی افتخار آفرین کوهدشتی در مسابقات کشتی المپیک ناشنوایان ژاپن با حضور جمعی از مسئولان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مراسم استقبال از سید صادق ابوالوفایی افتخار آفرین کوهدشتی در مسابقات کشتی المپیک ژاپن با حضور امام جمعه کوهدشت، رئیس اداره ورزش و جوانان کوهدشت، رئیس اداره آموزش و پرورش کوهدشت و جمعی از روسای هیئات ورزشی در میدان کشاورز کوهدشت برگزار شد.
گفتنی است سید صادق ابوالوفایی در وزن ۶۰ کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی به مدال برنز بازیهای المپیک ناشنوایان دست یافت و اولین مدال آور کشتی ایران در این بازیها شد.