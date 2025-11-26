امروز: -
گشایش جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز

چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر، شامگاه چهارشنبه پنجم آذر ماه ۱۴۰۴ در سالن هنر شهر آفتاب مجتمع خلیج‌فارس شیراز گشایش یافت.
عکاس :علی محمدی راد
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ - ۲۳:۳۶
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
فیلم ، شیراز
