به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمدحسین حسن زاده گفت: نیرو‌های عملیاتی بلافاصله به محل اعزام شده‌اند و با وجود شرایط شبانه، گروه‌های امدادی در منطقه مستقر هستند تا این کانون نیز مهار و لکه‌گیری شود تا فردا هم این نقطه خاموش خواهد شد.

وی افزود: خوشبختانه حریق به‌طور کامل اطفا شده است، اما عملیات لکه‌گیری باید همچنان ادامه یابد. امروز نیز اکیپ‌های متعدد برای پایش و لکه‌گیری در منطقه فعال بوده‌اند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به اینکه بارش باران می‌تواند به از بین رفتن آتش‌های کوچک ناشی از سوختن برگ‌ها کمک کند اظهار کرد: واقعیت این است که چنین آتش‌سوزی‌هایی با بیل زدن یا ریختن خاک به‌طور کامل خاموش نمی‌شوند و نیازمند پایش دقیق و مستمر است.

وی تأکید کرد: در مجموع اطفای حریق انجام شده و هیچ جای نگرانی وجود ندارد. عملیات لکه‌گیری نیز طی دو تا سه روز آینده ادامه خواهد داشت تا اطمینان کامل از رفع هرگونه خطر احتمالی حاصل شود.