رئیس کل دادگستری خراسان شمالی بر اهمیت تداوم خدمترسانی و ارتقای کیفیت رسیدگی به پروندهها در محاکم تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حجتالاسلام براتیزاده در آیین تکریم و معارفه رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان بجنورد گفت: این تغییرات، تحولات و اصلاحات در راستای اجرای مقررات سند تحول و تعالی قضایی صورت میگیرد.
رئیس کل سابق محاکم عمومی و انقلاب شهرستان بجنورد با اشاره به ورود ۱۴ هزار فقره پرونده به محاکم صلح مرکز استان در سال گذشته و افزایش این رقم در سال جاری تا کنون گفت: در سال جاری ۱۷ هزار و ۸۰۰ فقره پرونده وارد محاکم صلح بجنورد شده که از این تعداد ۱۷ هزار فقره پرونده مختومه شده است.
حسینی گفت: تعداد ۴۱ شعبه فعال در دادگستری بجنورد وجود دارد و بطور میانگین در طول ماه تعداد ۲۵۰ فقره پرونده در محاکم این مجموعه مختومه میشود.
در پایان این مراسم ضمن تجلیل و تکریم از تلاشهای ۴ ساله سیدعلی اصغر حسینی، سید هاشم خوشخوی آزاد، مستشار سابق محاکم تجدیدنظر مرکز استان، بعنوان رئیس کل جدید محاکم عمومی و انقلاب بجنورد معارفه شد.