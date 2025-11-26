پخش زنده
ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی بابل موفق به دستگیری قاچاقچی سابقهدار چوب و کشف ۴ تن چوب جنگلی در منطقه بندپی شرقی این شهرستان شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در عملیاتی هماهنگ بین یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بابل و مقامات قضایی، یک قاچاقچی سابقهدار چوب که در منطقه بندپی شرقی این شهرستان فعال بود، شناسایی و دستگیر شد.
بر اساس این گزارش، با همکاری پاسگاه انتظامی بخش بندپی شرقی و با کسب دستور قضایی، از منزل این متخلف حرفهای بازرسی به عمل آمد که منجر به کشف ۴ تن انواع چوبآلات جنگلی شد.
بلافاصله پس از دستگیری متهم، محلهای قطع درختان در جنگلهای منطقه شناسایی و با دستور مقام قضایی، این متخلف روانه زندان شد.
این عملیات در راستای تشدید اقدامات حفاظتی و مبارزه با قاچاق چوب از جنگلهای استان مازندران انجام گرفته است.