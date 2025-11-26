پخش زنده
رییس سازمان ملی استاندارد ایران، با اشاره به بررسی و بهروزرسانی قوانین تولید و صنعت کیش، گفت: فرایندهای تجاری و خدماتی در مناطق آزاد تسهیل میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، فرزانه انصاری، در مراسم تجلیل از فعالان برگزیده حوزه استاندارد، کیفیت و سلامت در کیش، افزود: با رعایت معیارهای ایمنی، محیط زیست، مسئولیت اجتماعی و کیفیت محصولات، فرآیندهای تجاری و خدماتی در منطقه آزاد این جزیره تسهیل خواهد شد.
معاون رئیسجمهور و رییس سازمان ملی استاندارد ایران، بر ارتقای استاندارد تولیدات و خدمات در جزیره کیش تأکید کرد.
فرزانه انصاری، گفت: توانمندی در تولید، رعایت استانداردهای ایمنی و سلامت، مسئولیت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست از مهمترین شاخصهای ارزیابی است.
او افزود: بررسی دقیق نمونهها و رعایت ضوابط سازمان ملی استاندارد، زمینه افزایش کیفیت خدمات هتلداری و واردات خودروهای متناسب با کیش را فراهم میکند.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران، از برگزاری کارگروه مشترک بین استاندارد، گمرکات و منطقه آزاد کیش برای بررسی مشکلات و تسهیل تجارت خبر داد و گفت: تمام ظرفیتهای قانونی و مقرراتی سازمان برای حمایت از فعالان بخش خصوصی و ارتقای کیفیت خدمات در کیش به کار گرفته خواهد شد.