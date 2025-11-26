جشنواره سرود و تئاتر دانش آموزی، گرامیداشت هفته بسیج در مدارس کیش در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرپرست معاونت پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش کیش، گفت: ۱۸ گروه سرود دانش آموزی و ۳۷۹ دانش آموز در این جشنواره با یکدیگر رقابت می‌کنند.

اشرفی خاطرنشان کرد: ۱۹ گروه دانش آموزی نیز در بخش تئاتر در مدارس کیش اجرا‌های مختلفی را برای کسب رتبه برتر اجرا می‌کنند.

او افزود: ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و هنر انقلابی از مهمترین اهداف برگزاری جشنواره سرود و تئاتر دانش آموزی است.