به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور کشور در آیین تودیع و معارفه مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور لرستان گفت: هدف این نهاد ارتقاسطح معرفتی اساتید و دانشجویان، آشنایی آنها با اهداف اسلام، نظام، انقلاب و مقام معظم رهبری و انجام کار‌های فرهنگی در جهت پیشبرد این اهداف است.



حجت الاسلام ابراهیم‌زاده در این مراسم ضمن قدر دانی از زحمات حجت الاسلام علیرضا رحیمی نژاد، حجت الاسلام امین فاطمی نیک را به عنوان مسئول جدید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در این دانشگاه معرفی کرد.



