به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدانسرمایه گذاری براساس ظرفیت ها و مزیت های استان همدان در حال انجام است

استاندار همدان در برنامکه استاندار شبکه خبر گفت: توسعه صنایع تبدیلی از برنامه های استان همدان برای ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی است

حمید ملانوری شمسی افزود: صدور مجوزها در استان در اسرع وقت انجام می شود و برای یک واحد صنایع تبدیلی یک روزه مجوز صادر شده است.

وی از افزایش 1000 هکتاری مساحت شهرک های صنعتی استان با هدف توسعه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در استان خبر داد و افزود در حال حاضر ایجاد 1000 هکتار گلخانه هم در دستور کار استان قرارد ارد

استاندار همدان گفت: استان همدان در تولید سیب زمینی با 792 هزار تن محصول و تولید 15 درصد این محصول در کشور رتبه اول را دارد.

آقای ملانوری شمسی افزود استان همدان با تولید 45درصد سیر و 20درصد تولید گردوی کشور رتبه نخست را دارد.

وی با اشاره به اینکه نقشه جامع تحول و پیشرفت استان تهیه شده است گفت: در این سند و بر روی آب و محیط زیست و گردشگری به عنوان سه موضوع و مزیت استان همدان توجه ویژه شده است.