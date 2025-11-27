فیلم‌های سینمایی بخش‌های زیتون و چشم‌انداز چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر معرفی شدند.

اعلام آثار راه‌یافته به ۲ بخش جشنواره جهانی فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسامی فیلم‌های بخش چشم‌انداز چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر بدین شرح است:

«دو روی پاییز» از روناک طاهر

«آوای سوستکوتین» به کارگردانی خوسنورا روزماتوا

«می‌آیم» به کارگردانی بوالت سابیتوف

«آن‌سوی خط‌های آهن» از جنک ایزگورن

«ریورستون» به کارگردانی اللیت راتنایک

«راند ۱۳» از محمد علی نهدی

«نیلوفر‌های آبی» به کارگردانی چانهو لی

«ماهی در قالب» از محی‌الدین مظفر

«هرجا، هروقت» به کارگردانی میالد تنگشیر

«باد، با من حرف بزن» از استفان دیوردویتسص

اعلام فیلم‌های بخش زیتون شکسته جشنواره جهانی فیلم فجر

همچنین چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر با رویکرد نمایش فیلم‌های مقاومت، ۶ اثر را در بخش زیتون شکسته به نمایش می‌گذارد.

اسامی آثار راه یافته به بخش زیتون شکسته چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر بدین شرح است:

«رحم باسیمه» از بابک علی‌آسا

«از نقطه صفر» به کارگردانی رشید مشهراوی

«بولوار بیروت» از فرح‌الهاشم

«حال عشق» به کارگردانی مونا خالدی، کارول منصور

«دره تبعید» از «آنا فهر»

«فرشته‌ها نمی‌میرند» به کارگردانی محمدرضا ابوالحسنی

چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر از چهارشنبه پنجم آذر بابک نمایش نسخه مرمت شده فیلم زیر درختان زیتون به کارگردانی عباس کیارستمی در شیراز آغاز به کار کرد.