به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی جدید «شهروند خاص» به کارگردانی «یونگ جو پارک»، ساعت ۲۳:۳۰، از شبکه یک سیما پخش می شود.

این فیلم با بازی را می‌ران، گونگ میونگ، یوم هه ران، پارک بیونگ اون، جانگ یون جو، لی مو سنگ و آن اون جین؛ داستان زنی به نام کیم دیوک‌هی را دنبال می‌کند؛ زنی تنها و زحمت‌کش که خشکشویی کوچکش تنها منبع درآمد اوست. پس از یک آتش‌سوزی ناگهانی، او مجبور می‌شود برای نجات کسب‌وکارش درخواست وام بدهد، اما درست در همین زمان فریب یک تماس تلفنی حرفه‌ای را می‌خورد و تمام پس‌اندازش به‌طور کامل توسط یک باند بزرگ فیشینگ دزدیده می‌شود. دیوک‌هی که از طرف پلیس، بانک و حتی خانواده پاسخی نمی‌گیرد و همه او را تنها می‌گذارند، میان درماندگی و خشم، تصمیم می‌گیرد خودش سراغ این باند برود. او با کمک یکی از اعضای سطح پایین شبکه، کوان جه‌مین، که خود قربانی این باند است، سرنخ‌ها را دنبال می‌کند و راهی چین می‌شود؛ جایی که مرکز عملیات این شبکه قرار دارد. در چین، دیوک‌هی با خطر‌های واقعی روبه‌رو می‌شود: از تعقیب افراد باند گرفته تا فریبکاری‌های داخلی، بی‌اعتمادی و تلاش برای زنده ماندن در کشوری غریب. اما ...

فیلم سینمایی «به قدر کافی» به کارگردانی «فرانچسکو فالاساکی»، ساعت ۱۰:۰۰، از شبکه سه پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی لوییجی فدل، بندتا پورکارولی، وینیچو مارکیونی و والریا سولارینو خواهیم دید: آرتورو سرآشپز با مهارتی است که به خاطر بیکار شدن و اخراج از رستوران، بداخلاق می‌شود و با اطرافیانش رفتار خوبی ندارد. به خاطر دعوا و کتک کاری مدتی به زندان می‌رود و پس از آزادی از زندان به کار اجباری به موسسه‌ای به عنوان مربی آشپزی فرستاده می‌شود. مسئول موسسه زنی به نام آنا است که مسئول و سرپرست نگهداری از کودکان اوتیسمی است. در موسسه پسر جوانی به نام گویدو از استعداد بالایی در آشپزی برخوردار است. در روز‌های ابتدایی آرتورو نمی‌تواند با افراد موسسه ارتباط دوستانه خوبی برقرار کند، اما پس از چند روز سرانجام با یکدیگر رفیق می‌شوند. تا این که گویدو در مسابقه آشپزی به عنوان یکی از شرکت کنندگان در آشپزی انتخاب می‌شود و آرتورو را به عنوان مربی معرفی می‌کند. آرتورو مجبور می‌شود در این سفر با او همراه شود. آرتورو به عنوان یک مربی تاثیر خوبی می‌تواند بر گوید و بگذارد و ...

فیلم سینمایی جدید «فرمانده» به کارگردانی «جسی وی جانسون»، ساعت ۱۶:۰۰، از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی آرون اکهارت، اولگا کوریلنکو، الکس پتیفر، دنیل برنهارت، لتیسیا ایدو، کریس پتروفسکی، نیک موران، کریس جانسون و جیمز فاکنر خواهیم دید: تیتیا همسر بن یکی از کارمندان سی آی‌ای است. تیتیا مدارکی از فساد مالی مدیران بالا رتبه سی آی‌ای دارد که این موضوع باعث از دست دادن جانش می‌شود. بن، به مرگ تیتیا مشکوک می‌شود. همه مرگ همسرش را به سازمان جاسوسی روسیه نسبت می‌دهند. بن برای فهمیدن حقیقت به بوداپست رفته و با اوجنی رئیس سازمان جاسوسی روسیه ملاقات می‌کند در آنجا متوجه می‌شود آنها در مرگ تیتیابی گناه هستند. بن با اعتماد به جان همکار قدیمی اش متوجه می‌شود که جان خائن است و با حبس کردن بن و شکنجه او ازش درخواست مدارکی که در دست تیتیا بود را می‌کند. در این میان بن توسط کریستینا همکار و دوست تیتیا نجات پیدا می‌کند، اما ...

فیلم سینمایی «دزدان ماه» به کارگردانی «کیم وای یون»، ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی ایدن لویی، انسن لو، لوئیس ژیانگ، مایکل نینگ، کیونگ تو، امیل چن شوک وا، دیون چیانگ و چونگ ییک وو خواهیم دید: وینسنت مهارت زیادی در تعمیر انواع ساعت دارد و در کار خودش حرفه‌ای است او با خریدن ساعت‌های فیک و عوض کردن قطعات ساعت، ساعت را به قیمت ساعت اصل می‌فروشد. او توسط فردی به نام عمو که کار مافیای ساعت در هنگ کنگ را دارد اجیر می‌شود تا به همراه سه نفر دیگر به نام یوه و رئیس و ماریو به ژاپن بروند و در مزایده ساعت‌های پیکاسو شرکت کنند و سه عدد ساعت پیکاسو را بدزدند. یوه در باز کردن گاوصندوق مهارت دارد و به خاطر نیاز به پول برای عمل چشم مادرش با آنها همسفر می‌شود. آنها به ژاپن می‌روند و سپس بعد از سرقت ساعت‌های پیکاسو یک ساعت دیگر به نام ساعت ماه که وینسنت سال‌ها به دنبالش بود را می‌دزدند. وینسنت با پخش پیامی که ساعت‌ها را عمو از هنگ کنگ دزدیده است گروه را راضی می‌کند که ساعت‌ها را به عمو ندهند و با نقشه‌ای ساعت‌های فیک به او بدهند و در کارشان موفق می‌شوند. آنها ساعت‌های اصل را که به قطعات کوچک تبدیل کرده‌اند از ژاپن به هنگ کنگ پست می‌کنند که ...

فیلم سینمایی «تویی که نمی‌شناختمت» به کارگردانی «ابراهیم سلطانی فر»، ساعت ۲۰:۳۰، از شبکه چهار پخش می شود.

این فیلم شامل سه اپیزود است. اپیزود «دو کبوتر»، «آبی» و «تویی که نمی‌شناختمت»؛ رزمنده‌ای مجروح که فقط یک گلوله در سلاح خود دارد عازم پشت جبهه است. او چهار سرباز عراقی را به اسارت می‌گیرد و آن‌ها را وادار می‌سازد که به پشت جبهه بروند. چهار سرباز هراس زده وقتی به پشت جبهه می‌رسند در می‌یابند که رزمندة مجروح در نیمه راه از حال رفته و ...

محمد علیدوست، ماندانا باباخانی، مهسا کرامتی، حسن و حسین سالم، اصغر عابدی، علی جلیلی باله، نادر طالب زاده، حسن قرچه داغی، نسرین مقدم در این فیلم بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «دانه‌های فلفل و راز اعماق دریا» به کارگردانی «کریستیان تیده»، ساعت ۱۳:۳۰، از شبکه تهران پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی لیاندر بورات، امیلیا فلینت، آنا بتچر و کسپر فیشر؛ مادر تارون زینگ یک دانشمند است که برای تمیز کردن آب از آلودگی‌ها و زباله‌ها که باعث مرگ جانوران آبی می‌شوند تلاش می‌کند. برادر زاده او آلیس هم برای تعطیلات نزد ان‌ها آمده است. زینگ ربوده می‌شود و بچه‌ها به مردی به نام فلکمان که کارش دفع زباله‌های شهر است مشکوک می‌شوند. چون زینگ از کار فلکمان که زباله‌ها را در دریا می‌ریخت انتقاد کرده و از او شکایت کرده بود. بچه‌ها به دنبال فلکمان و پیدا کردن مدرکی هستند که زینگ را پیدا کنند که ...

فیلم تلویزیونی «بلوگا» به کارگردانی «مهدی جعفری»، ساعت ۱۱:۰۰، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان آمده است: جاوید یک صیاد است که با پسر نوجوانش دامون مشغول صیادی است، اما در فصل تخم ریزی ماهی‌ها آنها نمی‌توانند ماهی بگیرند و از نظر مالی ضعیف می‌شوند. آنها حتی می‌خواهند که یک زمین کشاورزی خود را بفروشند ولی مشتری ندارند. جاوید را وقتی یکی از دوستانش در دریا غرق می‌شود به دلیل صید‌های غیرقانونی زندانی می‌کنند و دامون یک فیل ماهی بزرگ که به بلوگا معروف است می‌گیرد ولی ...

پژمان بازغی، مجید پتکی، نسرین بابایی و میلاد حسین پور بازیگران این فیلم هستند.

فیلم سینمایی «عسل» به کارگردانی «سمی کاپلا اوگلو»، ساعت ۱۳:۰۰، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی بورا آلتاس، اردال بسیک چوگلو و تولین اوزن داستان پسر کوچکی به نام یوسف است که در روستای دور افتاده‌ای در ترکیه به همراه پدر و مادرش زندگی می‌کند. شغل پدر یوسف گذاشتن کندو و برداشت عسل است. یوسف در مدرسه به لحاظ درسی بسیار عقب‌تر از هم کلاسی‌های خود است و آرزو دارد جایزه‌ای را که همه هم کلاسی هایش برده‌اند او نیز ببرد، اما موفق نمی‌شود. برداشت عسل در محدوده روستایی که یعقوب (پدر یوسف) کار می‌کند، کم بوده و او ناچار است برای گذاشتن کندو‌های جدید به منطقه‌ای دیگر برود، اما قول می‌دهد که سه روزه برگردد. بیشتر از سه روز از رفتن یعقوب می‌گذرد، اما او بر نمی‌گردد و زهرا (مادر یوسف) به همراه یوسف به دنبال یعقوب می‌رود، اما ...

فیلم سینمایی «لایه‌های پنهان» به کارگردانی «رابرت زمکیس»، ساعت ۱۵:۰۰، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی هریسون فورد و میشل فایفر آمده است: کلارا زن میانسالی است که پس از ترک کردن خانه توسط دخترش برای تحصیل در دانشگاه اوقات بیکاری خود را در خانه و به کنجکاوی در مورد همسایگاه می‌پردازد، اما کم کم متوجه وقوع اتفاقات غیر عادی در منزلش و حضور یک روح می‌شود. او ابتدا خیال می‌کند مرد همسایه همسرش را کشته و این روح اوست، اما به تدریج می‌فهمد همسرش سال‌ها پیش یکی از دانشجویان دختر خود را کشته و جسدش را در دریاچه انداخته است. با فهمیدن این موضوع نورمن همسر کلارا سعی می‌کند او را به قتل برساند که ...

فیلم سینمایی «ناشناخته» به کارگردانی «جیمز کولت سرا»، ساعت ۱۷:۰۰، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی لیم نیسون، دایان کراگر و جنواری جونز خواهیم دید: مردی که خود را دکتر و محقق می‌داند به همراه همسرش برای یک سخنرانی بزرگ به کشور اروپایی سفر می‌کند. اما پیش از آنکه به هتل برسد تمامی مدارک و اسنادش را در فرودگاه گم می‌کند او برای یافتن مدارکش به سمت فرودگاه برمی گردد. اما در راه دچار حادثه‌ای می‌شود که برای مدتی به اغما می‌رود. پس از آن که به هوش می‌آید هویت خود را نمی‌داند و پس از آنکه به یاد می‌آورد کیست و به چه منظوری پا به این سفر گذاشته با شخصیت دومی روبه رو می‌شود که در کنار زنش هویت وی را ربوده است. او در پی کشف هویت واقعی خویش و این که مرد دوم کیست سعی می‌کند هر کاری انجام دهد و ...

فیلم تلویزیونی «پی ۲۲» به کارگردانی «حسین قاسمی جامی»، ساعت ۱۹:۰۰، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم درباره حادثه ناوچه جوشن در سال ۶۷ در ایران است. حادثه ناوچه جوشن در رابطه با درگیری نظامیان ایرانی و نظامیان آمریکایی در دریا است. بعد از این اتفاق سال‌ها بعد پسر شهید محمدی یکی از ناخدایانی که در این جنگ شهید شدند با دختر سرگرد هادی فرمانده بازنشسته تکاوران نیروی دریایی قرار ازدواج می‌گذارند در شب مراسم ازدواج، داماد با حقایقی رو‌به‌رو می‌شود و به مکانی می‌رود که پدرش ناخدا محمدی در آنجا شهید شده است و ...

امین حیایی، افسانه بایگان، نسرین مقانلو، الهه حصاری و هادی ساعی در فیلم تلویزیونی «پی ۲۲» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «بازی مرگ ۱» به کارگردانی «رابرت کلوز»، ساعت ۲۱:۰۰، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی بیلی مک‌گیل، بروس لی و چاک نوریس خواهیم دید: بیلی لو ستاره‌ی فیلم‌های رزمی به شدت توسط سندیکای تبهکاران زیر فشار است تا به آنان بپیوندد. دکتر لند شخص اول تبهکاران به استاینر تاکید می‌کند که به هر نحو ممکن بیلی را راضی کند در غیر این صورت او را از بین ببرد. مقاومت بیلی منجر به توطئه قتلش در حین فیلمبرداری یکی از صحنه‌های فیلمش می‌شود و...

فیلم سینمایی جدید «دره ربوده شده» به کارگردانی «جسی ادواردز»، دیگر فیلمی است که ساعت ۲۳:۰۰، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی بریزا کوواروبیاس، آلی ساتن هتکوات و میکا فیتزجرالد؛ درباره لوپه، یک دختر جوان و بومی آمریکایی است که برای عمل مادرش نیاز به پول دارد و وقتی می‌فهمد پدرش زنده است؛ به سراغ او می‌رود، اما پدرش، یک آمریکایی سفیدپوست است که سال‌ها پیش زمین‌هایِ مادر لوپه را تصاحب کرده است و ...

فیلم سینمایی «باشگاه سری» به کارگردانی «جمال شورجه»، ساعت ۲۳:۱۵، از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهید دید: فرمانده کشتی تجاری ایران رشادت پس از بارگیری در بندر فیلیپین متوجه می‌شود عوامل دشمن یک محموله مواد شیمیایی را وارد کشتی کرده‌اند. آن‌ها قصد دارند طی نقشه‌ای حساب شده خبرنگاران و دست اندرکاران محیط زیست را در سنگاپور بر روی عرشه کشتی حاضر کنند تا با تبلیغاتی دروغین خبر تولید و نگهداری سلاح‌های شیمیایی کشتار جمعی توسط ایران را به جهان مخابره کنند. فرمانده و افرادش تصمیم می‌گیرند که با نقشه دیگری با این توطئه مقابله کنند ...

جمشید هاشم پور، جهانبخش سلطانی، فرهاد اصلانی، محمود پاک نیت، حبیب دهقان نسب و علیرضا جلالی در فیلم سینمایی «باشگاه سری» ایفای نقش کرده‌اند.

پویانمایی «جوجه تیغی ها» به کارگردانی «جیانمینگ هانگ»، ساعت ۱۴:۰۰، از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

این پویانمایی داستان یک جوجه تیغی زرنگ به نام بابی است که به جوجه تیغی‌های دیگر برای جمع‌آوری میوه‌ها کمک می‌کند. او نه تنها زرنگ بلکه قدرتمند نیز هست و بقیه جوجه تیغی‌ها نیز بابت این تیزهوشی بابی به او حسادت می‌کنند. جوجه تیغی‌ها در کوهستانشان یک راسو دارند که دشمن آنهاست و همیشه میوه‌های جوجه‌تیغی‌ها را می‌دزدد. یکی از روز‌ها که راسو به کوهستان حمله می‌کند بابی با راسو درگیر می‌شود و به قطار برخورد می‌کند و بی‌هوش می‌شود و یک پرنده به نام هیوبرت بازی را پیدا می‌کند، اما بابی در این تصادف حافظه‌اش را از دست می‌دهد و نمی‌داند که کیست و ...

پویانمایی «قلب خورشید» به کارگردانی «احمد علمدار»، ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

در این پویانمایی خواهیم دید: پهلوان پیرمراد سیستان که پهلوان اول شهر بوده و دوال پهلوانی سی سال نزد او بوده قصد می‌کند که یک جانشین از بین جوانان شهر برگزیند در مسابقه‌ای که برپا می‌شود ۷ نفر انتخاب می‌گردند. پیرمراد می‌گوید که هر کس یاقوت درشتی که وسط دوال پهلوانی را به سیستان برگرداند پهلوان اول است و می‌گوید که یاقوت دست یکی از دوستانش مهریار است. ۷ جوان حرکت می‌کنند و بعد از طی طریق بسیار و درگیری‌های فراوانی که در مسیر حرکتشان است هر بار یکی از آنها به راه سرنوشت خویش می‌رود در نهایت اصلان و بهرام به قلعه‌ای که یاقوت آنجاست می‌رسند. بهرام ابتدا یاقوت را می‌بیند و اصلان را صدا می‌زند ولی اصلان می‌خواهد بهرام را با چاقو بزند و یاقوت را می‌برد که در چاه افتاده و غریبه‌ای قصد دارد که یاقوت را بدزدد که ...

فیلم سینمایی «گودزیلا: پادشاه هیولاها» به کارگردانی «مایکل داگرتی»، ساعت ۱۳:۳۰، از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی کن واتانابه، کایل چندلر، میلی بابی براون و ورا فارمیگا؛ درباره تلاش‌های قهرمانانه سازمان نهان‌جاندارشناسی مونارک است که اعضایش با تنش و درگیری میان هیولا‌های غول‌پیکر مواجه می‌شوند، از جمله گودزیلای قدرتمند که با ماترا، رودان، و حریف نهایی‌اش، گیدورا شاه سه سر رو‌به‌رو می‌شود. هنگامی که این ابرموجودات باستانی که گمان می‌شد افسانه هستند، دوباره ظاهر می‌شوند ...