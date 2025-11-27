پخش زنده
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرد: اقدام تجاوزکارانهای که از سوی رژیم صهیونیستی و با هماهنگی ایالات متحده ارتکاب یافته است، علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته و نقض آشکار ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل در نامهای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت نوشت: اقدام تجاوزکارانهای که از سوی رژیم صهیونیستی و با هماهنگی ایالات متحده ارتکاب یافته است، علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته و نقض آشکار ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد به شمار میرود. این تجاوز، شامل حملات عمدی علیه غیرنظامیان و اموال و اهداف غیرنظامی بوده است؛ حملاتی که با بیاعتنایی فاحش به اصول بنیادین حقوق بینالملل و حقوق بینالملل بشردوستانه انجام پذیرفته است.
دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در این نامه تاکید کرد: آمریکا مکلف است نسبت به جبران کامل خسارات وارده ناشی از نقضهای مزبور نسبت به ایران و شهروندان آن از جمله هرگونه خسارت مادی و معنوی اقدام نماید. این امر، مطابق حقوق بینالملل، شامل تعهد به اعاده وضع به حال سابق و جبران خسارات ناشی از آن میگردد.
متن کامل نامه سفیر ایران در سازمان ملل به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
پیرو مکاتبه مورخ ۷ نوامبر اینجانب و نیز نامه مورخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیرامون اظهارات علنی رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر اذعان به نقش محوری واشنگتن در اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، بدینوسیله مایلم توجه شما و اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد را به اعتراف رسمی دیگری از سوی ایالات متحده که بار دیگر مشارکت مستقیم این کشور با رژیم صهیونیستی در تجاوز مسلحانه و غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران در ژوئن ۲۰۲۵ را تأیید میکند، جلب نماید.
نیروی هوایی آمریکا در بیانیه مطبوعاتی خود مورخ ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵، برای نخستین بار و بهطور علنی، مشارکت مستقیم در حملات علیه تاسیسات هستهای کاملاً صلحآمیز و تحت پادمان ایران در فردو، نطنز و اصفهان را تایید کرده است. در این بیانیه چنین آمده: «یگان ۳۴ در ماه ژوئن مأمور شد در خلال عملیات موسوم به چکش نیمهشب، بستهای عملیاتی شامل بمبافکنهای بی.۲ اسپیریت را برای هدف قرار دادن سایتهای هستهای زیرزمینی در فردو، نطنز و اصفهان اسکورت کند.» بیانیه مطبوعاتی مزبور همچنین فاش میسازد: «اسکادرانی از جنگندههای اف.۳۵ که توسط خلبانان یگان ۳۸۸ هدایت میشد، نخستین هواگردی بود که در تاریخ ۲۲ ژوئن وارد حریم هوایی ایران شد و بمبافکنهای بی.۲ را تا مناطق هدف اسکورت نمود.»
چنین افشاگریهایی همراه با اظهارات اخیر رئیسجمهور ایالات متحده در ۶ نوامبر ۲۰۲۵ نیز بیش از پیش [حمایت مستقیم ایالات متحده از رژیم صهیونیستی را تأیید میکند؛ اظهاراتی که دونالد ترامپ در آن آشکارا مسئولیت و نقش محوری آمریکا در اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران را تصدیق نمود.
اقدام تجاوزکارانهای که از سوی رژیم صهیونیستی و با هماهنگی ایالات متحده ارتکاب یافته است، علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته و نقض آشکار ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد به شمار میرود. این تجاوز، شامل حملات عمدی علیه غیرنظامیان و اموال و اهداف غیرنظامی بوده است؛ حملاتی که با بیاعتنایی فاحش به اصول بنیادین حقوق بینالملل و حقوق بینالملل بشردوستانه انجام پذیرفته است.
همانگونه که در مکاتبات صدرالاشاره نیز تأکید شده، آمریکا مکلف است نسبت به جبران کامل خسارات وارده ناشی از نقضهای مزبور نسبت به ایران و شهروندان آن از جمله هرگونه خسارت مادی و معنوی اقدام نماید. این امر، مطابق حقوق بینالملل، شامل تعهد به اعاده وضع به حال سابق و جبران خسارات ناشی از آن میگردد.
در عین حال، چنین اعترافاتی مستلزم مسئولیت کیفریِ فردیِ هر یک از مقامات و اشخاص ایالات متحده است که در ارتکاب نقضهای شدید حقوق بینالملل بشردوستانه، از جمله ارتکاب «جنایت تجاوز»، مشارکت داشتهاند.
معذلک، جمهوری اسلامی ایران حق کامل و غیرقابلتردید خود را برای پیگیری از طریق تمامی مسیرهای حقوقی در دسترس بهمنظور ایجاد سازوکار پاسخگویی نسبت به مسئولان و نیز تأمین جبران کامل همه خسارات و زیانهای وارده ناشی از این فعل بینالمللی متخلفانه، محفوظ میدارد.
با عنایت به اذعان خودِ آمریکا نسبت به نقش و مسئولیتش در ارتکاب این افعال متخلفانه بینالمللی، شورای امنیت و مجموعۀ گستردهتر سازوکارهای سازمان ملل متحد نمیتوانند در قبال آن سکوت اختیار کنند. جمهوری اسلامی ایران بار دیگر درخواست خود را از دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت تکرار مینماید تا مطابق با مسئولیت ایشان در حفظ صلح و امنیت بینالمللی، اقدامات مقتضی را برای تضمین پاسخگویی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در قبال جنین نقضهای فاحشی اتخاذ کرده و عاملان این جنایات را به دست عدالت بسپارند.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایند مکاتبه حاضر بهعنوان سند شورای امنیت ثبت و توزیع گردد.
موقع را مغتنم شمرده، احترامات فائقه را تجدید مینماید.
امیر سعید ایروانی
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران
سازمان ملل متحد