به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ برنامه‌هایی که خدا برای زندگی ات دارد؛ بی‌شک بزرگ‌تر از موانعی هستند که در طول روز با آن‌ها رو به رو خواهی شد.

پنج‌شنبه آمد؛ تا آلبوم خاطرات را باز کنیم و یادی بکنیم از خودمان؛ تا خستگی یک هفته کار و دوندگی را گوشه دنج پنج‌شنبه بگذاریم و یک نفس راحت بکشیم.

امروز، پنج‌شنبه، ششم آذر ۱۴۰۴ هجری شمسی، ششم جمادی‌الثانی ۱۴۴۷ و بیست و هفت نوامبر ۲۰۲۵ است.

پنج‌شنبه‌ای خاطره‌ساز، داشته باشید!