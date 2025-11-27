مستند‌های «شریک جرم» و «نبرد خاموش»، پنج شنبه و جمعه ۶ و ۷ آذر»، از شبکه مستند پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم مستند «شریک جرم»، جمعه ۷ آذر ساعت ۱۶، از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ساعت ۹، بازپخش می شود.

این مستند ادای دینی است به دوچرخه به‌عنوان همراهی همیشگی که ما را به ماجراجویی، رفاقت و آزادی می‌برد، اثری که علاوه بر نمایش مکان‌های شگفت‌انگیز جهان با حضور بهترین رکاب‌زنان، بر نقش دوچرخه به‌عنوان وسیله‌ای برای روح انسان تأکید دارد.

یکی از قسمت های مجموعه مستند «نبرد خاموش»، امروز ساعت ۲۱، از شبکه مستند پخش می شود.

مجموعه مستند «نبرد خاموش»، به تهیه کنندگی محمدمهیار کلهر، به بیماری آندومتریوزیس، یک بیماری التهابی زنانه می پردازد.

مجموعه مستند «نبرد خاموش»، در نهمین دوره جشنواره تلویزیونی مستند حضور دارد.