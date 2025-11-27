به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،مجموعه فرهنگی اوحدیه مراغه با مساحت هشت هزار و ۵۰۰ مترمربع و صرف اعتباری افزون بر یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال با حضور معاون وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به بهره برداری رسید.

مقبره ۲ شاعر نامی ایران زمین یعنی رکن‌الدین اوحدی مراغه‌ای عارف و شاعر پارسی‌گوی ایران زاده مراغه در قرن هشتم هجری و شاعر طنزپرداز و مرثیه سرای فقید میرزاحسین کریمی مراغه‌ای در مجموعه اوحدیه قرار دارد که یکی از اهداف اصلی ایجاد این مجموعه فرهنگی پاسداشت شعرا و عرفای آذربایجان و شهر مراغه عنوان شده است.

طرح ایجاد مجموعه اوحدیه از اواسط دهه ۱۳۸۰ با هدف توسعه موزه ایلخانی آغاز شد و در این سال‌ها بنا به دلایلی از جمله نبود اعتبارات مناسب، تکمیل و راه اندازی آن با وقفه طولانی مواجه شد تا در نهایت پس از بازدید سال گذشته وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از این محل روند اجرایی این پروژه سرعت یافت.

وسعت اراضی آزاده شده از بابت تملک خانه‌ها و اراضی اطراف مجموعه اوحدیه ۲ هزار و ۳۰۰ متر مربع است و در سال‌های اخیر تعداد هفت پلاک از مجموعه توسط میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خریداری و به مجموعه اضافه شده است.

همزمان با افتتاح فاز اول این مجموعه، فاز دوم آن نیز در قالب مجموعه فرهنگی و خدماتی با زیربنای یک هزار متر مربع با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان آغاز شد. بنای مقبره اوحدی حدود ۵۰ سال قبل توسط معماری به نام حسین جودت در محل مجموعه ساخته شده که دارای ویژگی معماری ایرانی - اسلامی بوده و دارای چهار طاق اشکانی و ساسانی است و در طراحی و احداث آن از طاق‌ها و قوس‌های تیزه‌دار معماری اسلامی استفاده شده و با ابتکار و خلاقیت خاص روی چهار طاقی‌های اشکانی تغییراتی ایجاد و ورودی‌هایش از ضلع به راس انتقال یافته است.

اوحدی مراغه‌ای حدود ۱۵ هزار بیت شعر دارد که در قالب سه اثر شامل دیوان مشتمل بر قصاید، غزلیات، ترکیبات، ترجیعات و رباعیات، جام جم شامل مثنوی‌ها و منطق‌العشاق یا ده‌نامه و محبت‌نامه شامل نامه‌هایی عاشقانه که میان عاشق و معشوق رد و بدل می‌شد، به دست ما رسیده است.

استاد میرزا حسین کریمی مراغه‌ای از شعرای آیینی، طنرپرداز معاصر کشور دارای نشان درجه یک هنری و گواهینامه هنری درجه یک شعر آیینی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه سال ۱۴۰۱ به دیار حق شتافت و مقبره اش در جوار اوحدی قرار دارد.

کریمی مراغه‌ای بیش از ۳۵۰ هزار بیت شعر اجتماعی، طنز، مداحی و مرثیه دارد که اشعار اجتماعی و طنز استاد در قالب ۲۵ جلد کتاب با عنوان رنگارنگ و اشعار مرثیه و مداحی این استاد در قالب ۳۰ جلد چاپ و منتشر شده است.